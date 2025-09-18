Simona Halep, văzută de Mouratoglou: Cu cât o cunoști mai mult, cu atât o iubești mai mult

Antrenorul de tenis Patrick Mouratoglou a declarat recent că este o plăcere absolută să lucrezi cu Simona Halep, deoarece o consideră pe româncă o persoană „foarte disciplinată care se trezea dimineața pentru a lucra cu o plăcere deosebită”.

Fostul antrenor al Simonei Halep, Patrick Mouratoglou, a vorbit recent despre colaborarea sa cu Simona Halep, pe care a caracterizat-o ca fiind „cea mai disciplinată” sportivă din cariera sa de tehnician.

Cei doi au colaborat în anul 2022, într-o perioadă relativ scurtă, între lunile aprilie și octombrie. Deși parteneriatul nu a durat mai mult de șase luni, francezul a subliniat profesionalismul de care a dat dovadă Halep pe tot parcursul pregătirii comune.

Mouratoglou este unul dintre cei mai cunoscuți antrenori din tenisul profesionist, iar aprecierile sale vin în contextul în care a colaborat de-a lungul timpului cu nume importante din circuitul WTA. Iar Halep a beneficiat în acea perioadă de o echipă tehnică extinsă și de suportul staff-ului academiei conduse de Mouratoglou.

Simona Halep a pătruns în circuitul profesionist al WTA în anul 2010, an în care a reușit și prima clasare în top 100 mondial. De atunci, parcursul său în tenisul de performanță a fost unul constant, cu rezultate notabile la nivel internațional.

De-a lungul carierei, sportiva originară din Constanța a disputat 823 de meciuri în competițiile de top și a adunat un palmares impresionant: 24 de trofee, inclusiv două titluri de Grand Slam – câștigate la Roland Garros și Wimbledon. În octombrie 2017, Halep a atins un moment de referință, devenind liderul clasamentului WTA, poziție pe care a reușit să o mențină în mai multe rânduri.

Conform datelor oficiale furnizate de WTA, suma totală obținută de Simona Halep din premiile turneelor la care a participat se ridică la 40.232.663 de dolari. Acest rezultat financiar o plasează pe locul al treilea în clasamentul câștigurilor all-time din tenisul feminin, fiind devansată doar de Serena Williams și Venus Williams.