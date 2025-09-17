Jaqueline Cristian, eliminată în primul tur la Korea Open de Emma Răducanu

Jaqueline Cristian a fost învinsă în runda inaugurală a turneului WTA 500 de la Seul, Korea Open, fiind nevoită să se retragă din competiție după un meci disputat în două seturi împotriva britanicei Emma Răducanu.

Jaqueline Cristian, aflată pe locul 41 în clasamentul mondial, a pierdut cu scorul de 3-6, 4-6, într-o partidă care a durat două ore și două minute. În ambele seturi, Cristian a avut un început promițător și a condus cu 3-1, însă nu a reușit să mențină avantajul în fața jocului constant și agresiv al adversarei sale.

Emma Răducanu, ocupanta poziției 33 în ierarhia WTA și cap de serie numărul 8 la competiția din capitala Coreei de Sud, s-a impus grație unui ritm agresiv și a unei evoluții solide pe parcursul ambelor seturi, reușind să întoarcă situația de fiecare dată în favoarea sa.

Emma Răducanu s-a calificat în optimile de finală ale turneului de la Seul, unde o va întâlni pe cehoaica Barbora Krejcikova, ocupanta locului 39 în clasamentul mondial. Krejcikova a trecut fără emoții de rusoaica Tatiana Prozorova, în minimum de seturi, scor 6-1, 6-2.

De cealaltă parte, Jaqueline Cristian a fost eliminată în primul tur al competiției și părăsește turneul cu un punct WTA și un premiu în valoare de 11.300 de dolari.

Deși ieșirea timpurie nu a fost ideală, poziția româncei în clasamentul mondial nu ar trebui să fie semnificativ afectată, ea având șanse reale să rămână între primele 50 de jucătoare ale lumii.

Învingătoarea dintre Răducanu și Krejcikova va merge în sferturile de finală, unde va juca împotriva câștigătoarei duelului dintre Sorana Cîrstea (66 WTA) și poloneza Iga Swiatek, numărul 2 mondial.

Sorana Cîrstea a obținut o victorie clară în fața rusoaicei Anastasia Zakharova, impunându-se în două seturi, scor 6-3, 6-1. Jucătoarea română a dominat în special manșa secundă, pe care a câștigat-o categoric, reușind astfel să avanseze în faza următoare a competiției.

Cap de serie numărul 6 și deținătoarea trofeului, Beatriz Haddad Maia, urma să își înceapă parcursul la turneu împotriva jucătoarei sud-coreene Back Dayeon, prezentă pe tabloul principal grație unui wild card.

Partida, însă, a fost amânată din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. Aceeași soartă au avut-o și celelalte meciuri programate în deschiderea zilei, inclusiv cel dintre Suzan Lamens și Tatjana Maria, precum și confruntarea Soranei Cîrstea cu lucky loser-ul Anastasia Zaharova.potrivit wtatennis.com.