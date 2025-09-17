Sport

Meciul dintre Sorana Cîrstea și Anastasia Zakharova a fost amânat din cauza vremii în primul tur WTA din Seul

Meciul dintre Sorana Cîrstea și Anastasia Zakharova a fost amânat din cauza vremii în primul tur WTA din Seul
Deși erau stabilite pentru marți, 16 septembrie, partidele au fost amânate din cauza vremii nefavorabile. Astfel, atât meciul Soranei Cîrstea, cât și cel al lui Jaqueline Cristian se joacă miercuri, 17 septembrie, în turneul WTA de la Seul. Pentru Sorana, acesta reprezintă primul turneu la care ia parte după US Open, unde a fost învinsă în turul al doilea.

Meciul dintre Sorana Cîrstea și Anastasia Zakharova a fost amânat din cauza condițiilor meteo nefavorabile

Sorana urma să joace în primul tur cu Lin Zhu, însă aceasta s-a retras din competiție. Astfel, românca o va întâlni miercuri pe Anastasia Zakharova, ocupanta locului 79 în clasamentul mondial. În cazul unei victorii împotriva sportivei din Rusia, Cîrstea se va confrunta în optimi cu Iga Swiatek.
În dimineața de 17 septembrie, a început partida dintre Sorana Cîrstea și Anastasia Zakharova. În primul act, Zakharova o conducea pe Cîrstea cu scorul de 2-1.

Sorana a reușit să obțină break-ul înainte ca meciul să fie suspendat

Sorana Cîrstea a obținut break-ul. Ulterior, arbitrul a hotărât suspendarea meciului din cauza vremii nefavorabile. Jaqueline Cristian a avut o tragere la sorți dificilă pentru primul meci. În primul tur din Korea Open, ea o va înfrunta pe britanica de origine română Emma Răducanu, desemnată favorita numărul 8.

Sorana Cîrstea

Sorana Cîrstea. Sursa foto: Instagram/Sorana Cîrstea

Cele două jucătoare se întâlnesc pentru prima dată pe terenul de tenis. Partida este programată miercuri, de la ora 11:30, ora României, pe arena Central Court.

Aryna Sabalenka se retrage de la China Open din motive medicale

Aryna Sabalenka s-a retras de la China Open din cauza unei accidentări resimțite în timpul participării la Flushing Meadows, au anunțat organizatorii miercuri. Jucătoarea din Belarus, care a învins-o pe Amanda Anisimova pentru a câștiga al doilea titlu consecutiv la US Open și al patrulea trofeu de Grand Slam în această lună, ajunsese anul trecut până în sferturile de finală ale turneului WTA 1000 de la Beijing.

După ce ploaia a amânat începerea partidelor, dubla campioană de Grand Slam, Barbora Krejcikova, s-a calificat marți în turul al doilea la Seul, după ce a învins-o pe Tatiana Prozorova, jucătoare venită din calificări, cu scorul de 6-1, 6-2.

