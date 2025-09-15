România a triumfat în Cupa Davis și va juca în play-off-ul Grupei Mondiale

Echipa României a obținut o victorie importantă în Cupa Davis, învingând El Salvador cu scorul general 3-1 la Santa Tecla, asigurându-și astfel prezența în Play-off-urile Grupei Mondiale.

Victoria României în Cupa Davis vine după două zile de confruntări intense în cadrul Grupei Mondiale II. În primul meci, disputat sâmbătă, Radu Ţurcanu a trecut de Marcelo Arévalo cu scorul de 6-7 (3/7), 6-3, 6-2, demonstrând o revenire spectaculoasă după pierderea primului set.

„A fost un meci greu, dar am reușit să mă concentrez și să-mi pun în valoare jocul de la începutul anului”, a declarat Ţurcanu la finalul partidei.

Duminică, Gabriel Gheţu a continuat seria de victorii pentru România, învingându-l pe César Cruz cu scorul de 6-1, 2-6, 6-2. Între timp, echipa de dublu formată din Bogdan Pavel și Mircea-Alexandru Jecan a cedat în fața perechii César Cruz / Marcelo Arévalo, scor 6-4.

Ultimele două meciuri au stabilit scorul final al confruntării. Rasu Țurcanu a învins din nou, de această dată pe César Cruz, cu scorul de 7-6 (5), 6-3, asigurând prima parte a victoriei generale. Gabriel Gheţu a început ultimul meci împotriva lui Juan Carlos Fuentes Vasquez, iar partida a fost întreruptă la scorul de 6-4, 3-0 pentru sportivul român, oficial confirmându-se astfel victoria echipei României cu 3-1.

Această performanță deschide drumul României către Play-off-urile Grupei Mondiale I, programate pentru 2026. Cele 13 echipe câștigătoare din Grupa Mondială II vor avea ocazia să lupte pentru promovarea în eșalonul superior, în timp ce echipele învinse vor disputa play-off-urile Grupei Mondiale II.

Pe teren propriu, echipa națională a Ungariei a întâlnit Austria, cedând cu scorul de 2-3. Jucătorul maghiar Zsombor Piros (25 de ani, locul 154 ATP) a atras atenția publicului și a devenit viral datorită unui serviciu inedit executat în meciul său împotriva austriacului Lukas Neumayer (23 de ani, locul 173 ATP).

Lovitura neobișnuită a fost aplicată în setul al doilea, la scorul de 3-2 pentru Neumayer, Piros conducea cu 30-15 în jocul șase, după ce primul set fusese adjudecat de maghiar cu 7-5. Neumayer, surprins complet de execuția atipică.