Sport

România a triumfat în Cupa Davis și va juca în play-off-ul Grupei Mondiale

Comentează știrea
România a triumfat în Cupa Davis și va juca în play-off-ul Grupei MondialeSursă foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Echipa României a obținut o victorie importantă în Cupa Davis, învingând El Salvador cu scorul general 3-1 la Santa Tecla, asigurându-și astfel prezența în Play-off-urile Grupei Mondiale.

România, triumfătoare în Cupa Davis

Victoria României în Cupa Davis vine după două zile de confruntări intense în cadrul Grupei Mondiale II. În primul meci, disputat sâmbătă, Radu Ţurcanu a trecut de Marcelo Arévalo cu scorul de 6-7 (3/7), 6-3, 6-2, demonstrând o revenire spectaculoasă după pierderea primului set.

„A fost un meci greu, dar am reușit să mă concentrez și să-mi pun în valoare jocul de la începutul anului”, a declarat Ţurcanu la finalul partidei.

Duminică, Gabriel Gheţu a continuat seria de victorii pentru România, învingându-l pe César Cruz cu scorul de 6-1, 2-6, 6-2. Între timp, echipa de dublu formată din Bogdan Pavel și Mircea-Alexandru Jecan a cedat în fața perechii César Cruz / Marcelo Arévalo, scor 6-4.

Lovitură grea pentru românii cu rate. ANPC a pierdut un proces răsunător cu băncile
Lovitură grea pentru românii cu rate. ANPC a pierdut un proces răsunător cu băncile
Schimbări legate de transferul școlar în 2025. Condiții și documente necesare
Schimbări legate de transferul școlar în 2025. Condiții și documente necesare

România va juca în Play-off-urile Grupei Mondiale din 2026

Ultimele două meciuri au stabilit scorul final al confruntării. Rasu Țurcanu a învins din nou, de această dată pe César Cruz, cu scorul de 7-6 (5), 6-3, asigurând prima parte a victoriei generale. Gabriel Gheţu a început ultimul meci împotriva lui Juan Carlos Fuentes Vasquez, iar partida a fost întreruptă la scorul de 6-4, 3-0 pentru sportivul român, oficial confirmându-se astfel victoria echipei României cu 3-1.

Minge de tenis

Minge de tenis. Sursa foto: Pixabay

Această performanță deschide drumul României către Play-off-urile Grupei Mondiale I, programate pentru 2026. Cele 13 echipe câștigătoare din Grupa Mondială II vor avea ocazia să lupte pentru promovarea în eșalonul superior, în timp ce echipele învinse vor disputa play-off-urile Grupei Mondiale II.

Un ungar a făcut senzație la Cupa Davis

Pe teren propriu, echipa națională a Ungariei a întâlnit Austria, cedând cu scorul de 2-3. Jucătorul maghiar Zsombor Piros (25 de ani, locul 154 ATP) a atras atenția publicului și a devenit viral datorită unui serviciu inedit executat în meciul său împotriva austriacului Lukas Neumayer (23 de ani, locul 173 ATP).

Lovitura neobișnuită a fost aplicată în setul al doilea, la scorul de 3-2 pentru Neumayer, Piros conducea cu 30-15 în jocul șase, după ce primul set fusese adjudecat de maghiar cu 7-5. Neumayer, surprins complet de execuția atipică.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:58 - Parteneriatul tehnologic SUA-UK schimbă regulile jocului digital
10:48 - Pensionări la DNA Ploiești. După Lucian Onea, pleacă și Giluela Deaconu
10:37 - Zelenski a anunțat că Ucraina a înregistrat progrese în zona Sumî
10:36 - Plus-auto.ro, platforma cu cele mai bune oferte pentru vânzare și cumpărare pe piața auto
10:24 - Lovitură grea pentru românii cu rate. ANPC a pierdut un proces răsunător cu băncile
10:14 - Guvernatoarea democrată de New York îl susține pe candidatul comunist

HAI România!

Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
România între spioni, profeți și analfabeți
România între spioni, profeți și analfabeți

Proiecte speciale