Acuzat de trădare, Djokovic și-a luat băiatul și a părăsit Serbia

Novak Djokovic, în vârstă de 38 de ani, unul dintre cei mai mari campioni din istoria tenisului, a luat o decizie surprinzătoare: s-a mutat împreună cu familia în Grecia.

Decizia survine după Djokovic ce a fost intens criticat în propria țară pentru susținerea protestelor studențești împotriva regimului Vucic de la Belgrad.

Potrivit presei elene, Djokovic s-a mutat în Glyfada, un cartier exclusivist din sudul Atenei, frecventat de politicieni, oameni de afaceri și vedete internaționale. Tenismenul intenționează să solicite o „viză de aur”, un permis de ședere permanentă acordat cetățenilor din afara Uniunii Europene care fac investiții considerabile în Grecia.

Sursele citate afirmă că Djokovic va plăti o sumă semnificativă pentru a obține documentul care îi va garanta dreptul de ședere pe termen nelimitat.

Marele campion a fost deja surprins pe terenurile de tenis din Atena, unde se antrena împreună cu fiul său, Stefan, în vârstă de 11 ani. Băiatul pare să fi moștenit pasiunea tatălui pentru „sportul alb”, participând activ la antrenamente.

Djokovic și soția sa, Jelena, au și o fetiță, Tara, de 8 ani, care, spre deosebire de fratele său, nu a arătat până acum un interes deosebit pentru sport. Cei doi copii au fost deja înscriși la o școală privată de elită din Atena.

Mutarea vine în contextul tensiunilor sociale din Serbia. În noiembrie anul trecut, mii de studenți au ieșit în stradă, cerând alegeri anticipate, acuzând corupția autorităților și cerând întărirea statului de drept. Scânteia care a declanșat protestele a fost tragedia din Novi Sad, unde prăbușirea copertinei unei gări a provocat moartea a 16 persoane.

În decembrie, Djokovic a vorbit public despre manifestațiile studenților, declarându-se solidar cu aceștia. Mai mult, în ianuarie, după o victorie importantă, sportivul i-a dedicat succesul unei tinere studente care fusese lovită de o mașină în timpul protestelor și ajunsese la spital.

„Susţinerea mea se va îndrepta întotdeauna către tineri, studenţi şi către toţi cei care aparţin viitorului ţării noastre. Eu nu mă pot face că nu se întâmplă nimic în Serbia şi, desigur, aceste lucruri mă afectează. Din păcate, nu este singura situaţie de violenţă împotriva studenţilor şi a tinerilor. Este o mare provocare pentru noi ca societate, pentru societatea sârbă în general”, declara atunci Djokovic.