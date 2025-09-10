Monden Pescobar a fost jignit și-și pune la bătaie ceasul de 200.000 de euro







Pescobar a făcut un anunț de ultimă oră, legat de ultimele afirmații care circulă despre el pe internet. Acesta a explicat că cine îl găsește pe grecul căruia el are să îi dea o sumă de bani, primește de la el un ceas extrem de scump!

Omul de afaceri a făcut un video în care explică că nu datorează nimic nimănui. Cu toate acestea, dacă cineva îl găsește pe presupusul grec căruia el ar avea să-i dea o sumă de bani, atunci, acea persoană va primi un ceas extrem de valoros. “Anunț de interes național! Îi dau ceasul ăluia care îl aduce pe grecul căruia am să-i dau eu 300.000 de euro.

Deci cine-l aduce pe grec, eu vin acum, pe 10 vin în România. Stau până pe 17. Deci cine aduce pe grecul imaginar căruia am să-i dau eu 300.000 de euro, îi dau ceasul. Deci cine vine cu grecul, de la care am luat eu marfa și am făcut și am dres”, a explicat omul de afaceri.

Paul Nicolau a continuat argumentația. A mai spus și firma alături de care are o colaborare fructuoasă. “Băi, nebunilor, ca să iei marfă îți trebuie acte nu poți să iei de la cineva marfă, nu treci vama cu ele, nu poți să o vinzi după, îți trebuie coduri… Plus de asta, eu din Grecia lucrez de 10 ani de zile cu o firmă se numește Pescanova.

Vă rog frumos sunați, dați-le mail, vedeți cum stau cu plățile la Pescanova și de câte milioane de euro cumpăra eu marfă pe an. Nu vă mai lăsați duși în vreo eroare. Ca am văzut tot felul de fani fanatici din ăștia, care-mi scriu să îi dau banii la grec. Mai, dacă voi mi-l aduceți, ceasul e 200.000 de euro. Patek New bracelet, așa îl găsiți”, a mai spus Pescobar.

Această informație a apărut într-un video al lui Cristian Rizea care se pare că ar avea ceva de împărțit cu Pescobar. Cei doi își împart acum vorbe grele pe internet