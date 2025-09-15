Mirel Rădoi, probleme cu inima după meciul U Craiova - Farul

Mirel Rădoi a avut nevoie de asistență medicală după succesul obținut de Universitatea Craiova, 2-0 cu Farul, în etapa a noua a Superligii. Antrenorul oltenilor, în vârstă de 44 de ani, a suferit de un puseu de tensiune și a primit îngrijiri medicale în vestiar, unde i-a fost administrată o perfuzie cu magneziu și calciu.

Mirel Rădoi a suferiy de un episod hipertensiv la finalul meciului câștigat de Universitatea Craiova împotriva Farului Constanța. Valorile tensiunii arteriale au atins 23 cu 16, considerat o urgență medicală cu valori ridicate.

Antrenorul oltenilor, în vârstă de 44 de ani, a lipsit de la interviurile de după meci, fiind tratat în vestiar de o echipă medicală, care i-a administrat o perfuzie cu magneziu și calciu. Aproximativ o oră mai târziu, Mirel Rădoi a putut să părăsească stadionul pe propriile picioare.

Echipa pregătită de Mirel Rădoi a obținut o victorie importantă pe teren propriu, în etapa a 9-a a Superligii, în fața Farului Constanța. Universitatea Craiova a deschis scorul în minutul 22 prin Nsimba, care a fructificat o pasă decisivă a lui Al Hamlawi. Oaspeții au încercat să revină în joc, însă portarul Isenko a efectuat intervenții decisive, inclusiv la șutul lui Cristian Ganea, în minutul 65.

Golul de 2-0 a fost stabilit în minutul 76, după o centrare a lui Bancu, deviată în propria poartă de Dican. Victoria aduce Universitatea Craiova la 23 de puncte, menținând formația neînvinsă și cu un avans de patru puncte față de Rapid în clasament. Farul Constanța a suferit a patra înfrângere a sezonului și ocupă locul 8, cu 13 puncte.

Într-un alt meci, echipa FK Csikszereda a încheiat la egalitate, scor 1-1, duminică seara, pe teren propriu, în fața echipei FCSB, în etapa a 9-a din Superligă. Campioana nu a reușit să-și impună jocul nici în fața unei echipe aflate în lupta pentru evitarea retrogradării.

La Miercurea Ciuc, bucureștenii au avut prima ocazie prin Bîrligea, în minutul 16, când șutul atacantului roș-albaștrilor a fost respins de Pap, iar ulterior și Miculescu a încercat să-l învingă pe portarul gazdelor, în minutul 26, însă prima repriză s-a încheiat fără gol marcat.