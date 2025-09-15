Sport

Superliga, etapa a 9-a: FCSB s-a împiedicat de ultima clasată, Craiova rămâne lider. Clasament

Comentează știrea
Superliga, etapa a 9-a: FCSB s-a împiedicat de ultima clasată, Craiova rămâne lider. ClasamentSuperliga/ Sursa foto Facebook
Din cuprinsul articolului

FCSB a terminat la egalitate cu ultima clasată, FK Csikszereda, 1-1 (0-0), duminică seara, la Miercurea Ciuc, în etapa a 9-a din Superliga.  Echipa lui Gigi Becali a deschis scorul prin Malcom Edjouma (55), după un corner executat de Florin Tănase. Ciucanii au egalat tot după un corner (81), executat de Anderson Ceara, la care Alexandru Pantea şi-a deviat mingea în propria poartă.

Roş-albaştrii şi-au creat ocazii în prima repriză prin Daniel Bîrligea (16) şi Darius Olaru (32), dar portarul Eduard Pap s-a remarcat. În repriza secundă, Vlad Chiricheş (83), Mamadou Thiam (87) şi Octavian Popescu (89) au testat din nou portarul, fără succes. Ciucanii au avut ocazii prin Bence Vegh (46), Anderson Ceara (58) şi Szabolcs Dusinszki (89), Ştefan Târnovanu intervenind decisiv la ultimele două.

FK Csikszereda rămâne fără victorie în Superligă, dar a părăsit ultima poziţie. FCSB a ajuns la şapte meciuri consecutive fără victorie în campionat (trei egaluri şi patru eşecuri).

Superliga. Rezultatele complete ale etapei a 9-a

Vineri, 12 septembrie

FC Universitatea Cluj – FC Rapid Bucureşti 0-0, Cluj Arena

Ce poți face dacă ai fost concediat în mod abuziv și cum poți contesta decizia angajatorului
Ce poți face dacă ai fost concediat în mod abuziv și cum poți contesta decizia angajatorului
Ședință CSAT după intrarea dronei rusești în spațiul aerian. Moșteanu: Trebuie să fim pregătiți
Ședință CSAT după intrarea dronei rusești în spațiul aerian. Moșteanu: Trebuie să fim pregătiți

Sâmbătă, 13 septembrie

AFC UTA Arad – FC Argeş 3-3, Arena „Francisc Neuman”

FC Metaloglobus Bucureşti – FC CFR 1907 Cluj 1-1, Arena 1

Duminică, 14 septembrie

ACS Oţelul Galaţi – AFC Botoşani 0-1, Stadion Oţelul

FCE Botoșani

Sursa foto: Facebook/FC Botoșani

Universitatea Craiova – FC Farul Constanţa 2-0, Stadion „Ion Oblemenco”

FK Csikszereda – FC FCSB 1-1, Stadion Municipal Miercurea Ciuc

Luni, 15 septembrie

AFC Hermannstadt – AFC Unirea 04 Slobozia, Stadion Municipal Sibiu, 18:00

FC Petrolul Ploieşti – FC Dinamo Bucureşti, Stadion „Ilie Oană”, 21:00

Clasamentul după etapa a 9-a

Universitatea Craiova conduce Superliga, cu 23 de puncte, urmată de Rapid Bucureşti, cu 19 puncte. FC Botoşani şi FC Argeş ocupă locurile 3 şi 4, cu câte 16 puncte fiecare. FC Dinamo Bucureşti are 15 puncte, iar UTA Arad 14 puncte.

Universitatea Cluj şi Farul Constanţa sunt pe locurile 7 şi 8, cu 13 puncte. Unirea Slobozia are 11 puncte, iar Oţelul Galaţi 10. FC Hermannstadt, FCSB şi CFR Cluj au câte 7 puncte, în timp ce Petrolul Ploieşti are 6. FK Csikszereda are 3 puncte, iar Metaloglobus 2.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:34 - Ce poți face dacă ai fost concediat în mod abuziv și cum poți contesta decizia angajatorului
08:28 - Marco Rubio la Zidul Plângerii, în plin val de atacuri israeliene asupra Gaza
08:21 - Analiză Politico. Lecornu, „ultimul pariu” al lui Macron. Noul premier vrea să evite criza economică a Franței
08:15 - Ședință CSAT după intrarea dronei rusești în spațiul aerian. Moșteanu: Trebuie să fim pregătiți
08:08 - Top 5 mâncăruri românești „grele” pentru sănătate. Românii le consumă cu plăcere
08:01 - Cum se calculează pensia alimentară și ce riscă părinții care nu o plătesc

HAI România!

Va deveni Europa o federație?
Va deveni Europa o federație?
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
Dan Andronic și Victor Ciutacu despre mass-media și rețele sociale
România între spioni, profeți și analfabeți
România între spioni, profeți și analfabeți

Proiecte speciale