Superliga, etapa a 9-a: FCSB s-a împiedicat de ultima clasată, Craiova rămâne lider. Clasament

FCSB a terminat la egalitate cu ultima clasată, FK Csikszereda, 1-1 (0-0), duminică seara, la Miercurea Ciuc, în etapa a 9-a din Superliga. Echipa lui Gigi Becali a deschis scorul prin Malcom Edjouma (55), după un corner executat de Florin Tănase. Ciucanii au egalat tot după un corner (81), executat de Anderson Ceara, la care Alexandru Pantea şi-a deviat mingea în propria poartă.

Roş-albaştrii şi-au creat ocazii în prima repriză prin Daniel Bîrligea (16) şi Darius Olaru (32), dar portarul Eduard Pap s-a remarcat. În repriza secundă, Vlad Chiricheş (83), Mamadou Thiam (87) şi Octavian Popescu (89) au testat din nou portarul, fără succes. Ciucanii au avut ocazii prin Bence Vegh (46), Anderson Ceara (58) şi Szabolcs Dusinszki (89), Ştefan Târnovanu intervenind decisiv la ultimele două.

FK Csikszereda rămâne fără victorie în Superligă, dar a părăsit ultima poziţie. FCSB a ajuns la şapte meciuri consecutive fără victorie în campionat (trei egaluri şi patru eşecuri).

FC Universitatea Cluj – FC Rapid Bucureşti 0-0, Cluj Arena

AFC UTA Arad – FC Argeş 3-3, Arena „Francisc Neuman”

FC Metaloglobus Bucureşti – FC CFR 1907 Cluj 1-1, Arena 1

ACS Oţelul Galaţi – AFC Botoşani 0-1, Stadion Oţelul

Universitatea Craiova – FC Farul Constanţa 2-0, Stadion „Ion Oblemenco”

FK Csikszereda – FC FCSB 1-1, Stadion Municipal Miercurea Ciuc

AFC Hermannstadt – AFC Unirea 04 Slobozia, Stadion Municipal Sibiu, 18:00

FC Petrolul Ploieşti – FC Dinamo Bucureşti, Stadion „Ilie Oană”, 21:00

Universitatea Craiova conduce Superliga, cu 23 de puncte, urmată de Rapid Bucureşti, cu 19 puncte. FC Botoşani şi FC Argeş ocupă locurile 3 şi 4, cu câte 16 puncte fiecare. FC Dinamo Bucureşti are 15 puncte, iar UTA Arad 14 puncte.

Universitatea Cluj şi Farul Constanţa sunt pe locurile 7 şi 8, cu 13 puncte. Unirea Slobozia are 11 puncte, iar Oţelul Galaţi 10. FC Hermannstadt, FCSB şi CFR Cluj au câte 7 puncte, în timp ce Petrolul Ploieşti are 6. FK Csikszereda are 3 puncte, iar Metaloglobus 2.