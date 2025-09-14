Episod necunoscut din fotbalul românesc. Fotbaliștii Stelei, „garanție” la cămătari pentru datoriile lui Becali

Un episod mai puțin cunoscut din perioada începuturilor lui Gigi Becali ca patron al Stelei, actuala FCSB, a fost readus în atenție de fostul mijlocaș Marian Aliuță. Acesta a povestit cum, la începutul anilor 2000, Gigi Becali apela la împrumuturi de la temutul interlop Nuțu Cămătaru, iar garanția oferită erau chiar fotbaliștii săi de bază.

„Am fost lăsați gaj eu, Mirel Rădoi, Florentin Dumitru și Victoraș Neaga. Nu mai știu exact câți bani erau în joc. Dar așa era în perioada aceea”, a povestit Aliuță pentru Fanatik. El a adăugat că Nuțu Cămătaru obișnuia chiar să-i atragă atenția, în glumă sau nu, că trebuie să fie atent: „Îmi spunea: Ai grijă cum mergi, că ești al meu!”

Fostul internațional a mai povestit că, în 2002, l-a împrumutat personal pe Becali cu 200.000 de euro pentru ca acesta să-și achite datoriile. „Am scos banii și i-am dat, pentru ca patronul să returneze ce datora. Era o situație delicată”, a spus Aliuță.

În cartea „Viața lui Nuțu Cămătaru: dresor de lei și de fraieri”, numele lui Gigi Becali apare în mai multe rânduri. Patronul FCSB a recunoscut că s-a intersectat cu Nuțu Cămătaru în sălile de cazinou din București, dar a respins ideea unei relații de prietenie. „Îi mai ceream o sută, două de mii de euro și îi dădeam banii a doua zi. N-am avut altă relație cu el. Nu am vorbit cu el despre alte lucruri”, a declarat Becali, pentru Pro X.

Totodată, fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir, susține că între cei doi ar fi existat o relație amicală în acea perioadă. De partea sa, Florentin Dumitru, un alt fost fotbalist al roș-albaștrilor, a confirmat că Nuțu Cămătaru ar fi „deținut” simbolic trei dintre jucătorii esențiali ai echipei: Aliuță, Rădoi și chiar pe el. Astăzi, averea lui Gigi Becali este estimată oficial la aproximativ 500 de milioane de euro, dar Dumitru Dragomir consideră că aceasta ar fi cel puțin dublă.