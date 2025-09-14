Superliga. Oţelul Galaţi – FC Botoşani, 0-1. Gazdele au ratat un penalti, moldovenii au urcat pe podium

FC Botoşani a obţinut duminică o victorie importantă pe terenul echipei Oţelul Galaţi, scor 1-0, într-un meci din etapa a 9-a a Superligii. Singurul gol al partidei a fost înscris de Mailat, în minutul 40.

Startul confruntării a aparţinut gazdelor. În minutul 15, Patrick a fost faultat în careu de portarul Anestis, iar arbitrul Radu Petrescu a dictat penalti. Tot Patrick a executat lovitura de pedeapsă, însă goalkeeperul oaspeților a avut o dublă intervenţie spectaculoasă și a menținut tabela intactă.

Ratarea s-a dovedit decisivă pentru soarta meciului, întrucât FC Botoșani a profitat de primul moment favorabil. În minutul 40, Mailat a șutat plasat și a deschis scorul. Gălățenii au fost aproape să egaleze imediat, dar bara s-a opus execuției lui Conrado din minutul 42.

După pauză, jocul s-a echilibrat, însă ocaziile clare au lipsit. Oțelul a încercat să forțeze egalarea prin introducerea lui Marius Frunză și Pedro Nuno, dar defensiva oaspeților a rezistat. De cealaltă parte, elevii lui Leo Grozavu au preferat să conserve avantajul minim și au reușit să închidă meciul fără emoții mari.

În urma acestui succes, FC Botoșani a urcat pe locul 3 în Superliga, cu 16 puncte, la egalitate cu CFR Cluj și la doar două lungimi în spatele liderului. Formația moldoveană confirmă astfel startul bun de sezon, având o singură înfrângere în primele 9 etape.

De partea cealaltă, Oțelul Galați rămâne pe poziția a 10-a, cu 10 puncte, și continuă să aibă probleme pe teren propriu, unde a înregistrat o singură victorie în această ediție de campionat.

Meciul a fost condus de Radu Petrescu, asistat de Radu Ghinguleac și Mircea Grigoriu. În camera VAR s-au aflat Cristina Trandafir și Marius Badea. Partida a fost una disputată, cu multe dueluri fizice, lucru reflectat și de numărul mare de cartonașe galbene: patru pentru gazde și cinci pentru oaspeți.

Pentru Oțelul urmează o deplasare dificilă la Universitatea Craiova, în timp ce FC Botoșani va primi vizita celor de la UTA Arad, într-o partidă care poate consolida poziția echipei lui Grozavu pe podium.