Superliga. Oţelul Galaţi – FC Botoşani, 0-1. Gazdele au ratat un penalti, moldovenii au urcat pe podium
- Maria Dima
- 14 septembrie 2025, 18:59
FC Botoşani a obţinut duminică o victorie importantă pe terenul echipei Oţelul Galaţi, scor 1-0, într-un meci din etapa a 9-a a Superligii. Singurul gol al partidei a fost înscris de Mailat, în minutul 40.
Penalti ratat de Oțelul în debutul meciului
Startul confruntării a aparţinut gazdelor. În minutul 15, Patrick a fost faultat în careu de portarul Anestis, iar arbitrul Radu Petrescu a dictat penalti. Tot Patrick a executat lovitura de pedeapsă, însă goalkeeperul oaspeților a avut o dublă intervenţie spectaculoasă și a menținut tabela intactă.
Ratarea s-a dovedit decisivă pentru soarta meciului, întrucât FC Botoșani a profitat de primul moment favorabil. În minutul 40, Mailat a șutat plasat și a deschis scorul. Gălățenii au fost aproape să egaleze imediat, dar bara s-a opus execuției lui Conrado din minutul 42.
Repriza a doua, controlată de oaspeți
După pauză, jocul s-a echilibrat, însă ocaziile clare au lipsit. Oțelul a încercat să forțeze egalarea prin introducerea lui Marius Frunză și Pedro Nuno, dar defensiva oaspeților a rezistat. De cealaltă parte, elevii lui Leo Grozavu au preferat să conserve avantajul minim și au reușit să închidă meciul fără emoții mari.
Superliga. Situația în clasament
În urma acestui succes, FC Botoșani a urcat pe locul 3 în Superliga, cu 16 puncte, la egalitate cu CFR Cluj și la doar două lungimi în spatele liderului. Formația moldoveană confirmă astfel startul bun de sezon, având o singură înfrângere în primele 9 etape.
De partea cealaltă, Oțelul Galați rămâne pe poziția a 10-a, cu 10 puncte, și continuă să aibă probleme pe teren propriu, unde a înregistrat o singură victorie în această ediție de campionat.
Meciul a fost condus de Radu Petrescu, asistat de Radu Ghinguleac și Mircea Grigoriu. În camera VAR s-au aflat Cristina Trandafir și Marius Badea. Partida a fost una disputată, cu multe dueluri fizice, lucru reflectat și de numărul mare de cartonașe galbene: patru pentru gazde și cinci pentru oaspeți.
Pentru Oțelul urmează o deplasare dificilă la Universitatea Craiova, în timp ce FC Botoșani va primi vizita celor de la UTA Arad, într-o partidă care poate consolida poziția echipei lui Grozavu pe podium.
