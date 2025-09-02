Sport Două transferuri de impact făcute de Rotaru la CSU Craiova







Universitatea Craiova continuă campania spectaculoasă de transferuri. Adrian Rus, internațional român, și Monday Etim, extremă nigeriană, se alătură lotului lui Mirel Rădoi pentru Conference League.

Universitatea Craiova traversează unul dintre cele mai bune momente din ultimii ani. Echipa antrenată de Mirel Rădoi s-a calificat în premieră într-o grupă europeană, după ce a eliminat formația turcă Istanbul Bașakșehir în play-off-ul Conference League.

Oltenii au un început excelent și în Superligă, unde sunt lideri după opt etape, iar patronul Mihai Rotaru vrea să întărească lotul pentru a face față pe două fronturi: campionat și Europa.

Potrivit informațiilor Fanatik, clubul din Bănie este pe punctul de a oficializa două transferuri importante: Adrian Rus, fundaș central cu 22 de selecții la echipa națională, și nigerianul Monday Etim, o extremă ofensivă de mare viteză.

Ambii jucători vor fi incluși în lista pe care Craiova o va trimite către UEFA pentru meciurile din grupele Conference League.

Unul dintre cele mai importante transferuri ale Universității Craiova este Adrian Rus (28 de ani), liber de contract după despărțirea de Pisa, echipă cu care a reușit promovarea în Serie A.

Fundașul român va avea o concurență serioasă în centrul apărării, unde va lupta pentru un loc de titular cu Oleksandr Romanchuk, Nikola Stevanovic, Juraj Badelj și Darius Fălcușan.

Cariera lui Adrian Rus:

A debutat la Olimpia Satu Mare și a mai trecut pe la Fehergyarmat și Balmazujvaros

A evoluat pentru Akademia Puskas , Fehervar , Pafos și Pisa

În România, ultima echipă la care a jucat a fost Sepsi OSK , în sezonul 2018-2019

Are 22 de selecții la echipa națională a României, ultima fiind la meciul cu Slovacia de la EURO 2024

Cota actuală a lui Adrian Rus, conform Transfermarkt, este de 1,2 milioane de euro, iar în sezonul trecut de Serie B a bifat 25 de partide.

Al doilea transfer pregătit de Universitatea Craiova este Monday Etim, fotbalist nigerian de 26 de ani, cotat la 350.000 de euro pe Transfermarkt. Etim este un jucător polivalent, care poate evolua atât pe banda dreaptă, cât și pe stânga sau chiar în poziția de atacant central.

Cariera lui Monday Etim:

A fost format la academii din Nigeria , Camerun și Statele Unite

A debutat la seniori pentru Orange County SC , fiind împrumutat de la Los Angeles FC

A mai jucat pentru Rio Grande Valley FC , apoi s-a transferat în 2019 la Roskilde (Danemarca)

A evoluat ulterior pentru Helsingor și Hillerod , tot în ligile daneze

În acest sezon, la Hillerod, a marcat 2 goluri și a oferit o pasă decisivă în primele 8 meciuri

Etim are o înălțime de 1,76 m și este cunoscut pentru viteza și explozia pe contraatac, atuuri importante pentru Craiova în meciurile din Conference League.

Calificarea în grupele Conference League reprezintă o realizare istorică pentru Universitatea Craiova, însă Mihai Rotaru și Mirel Rădoi nu se opresc aici. Obiectivele clubului pentru acest sezon sunt clare: