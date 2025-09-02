Sport

Două transferuri de impact făcute de Rotaru la CSU Craiova

Două transferuri de impact făcute de Rotaru la CSU CraiovaMihai Rotaru. Sursa foto: Arhiva EVZ
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Universitatea Craiova continuă campania spectaculoasă de transferuri. Adrian Rus, internațional român, și Monday Etim, extremă nigeriană, se alătură lotului lui Mirel Rădoi pentru Conference League.

Craiova a intrat în grupele europene și atacă transferurile

Universitatea Craiova traversează unul dintre cele mai bune momente din ultimii ani. Echipa antrenată de Mirel Rădoi s-a calificat în premieră într-o grupă europeană, după ce a eliminat formația turcă Istanbul Bașakșehir în play-off-ul Conference League.

Oltenii au un început excelent și în Superligă, unde sunt lideri după opt etape, iar patronul Mihai Rotaru vrea să întărească lotul pentru a face față pe două fronturi: campionat și Europa.

Potrivit informațiilor Fanatik, clubul din Bănie este pe punctul de a oficializa două transferuri importante: Adrian Rus, fundaș central cu 22 de selecții la echipa națională, și nigerianul Monday Etim, o extremă ofensivă de mare viteză.

România, față în față cu Canada pentru prima dată. Cine e adversarul enigmatic al naționalei lui Lucescu
România, față în față cu Canada pentru prima dată. Cine e adversarul enigmatic al naționalei lui Lucescu
Răducioiu, despărțirea momentului: și-a anulat nunta cu Andreea Albăstroiu
Răducioiu, despărțirea momentului: și-a anulat nunta cu Andreea Albăstroiu

Ambii jucători vor fi incluși în lista pe care Craiova o va trimite către UEFA pentru meciurile din grupele Conference League.

Adrian Rus va rămâne în Cipru după victoria din Cupă. Sursa Foto: Facebook

Adrian Rus revine în România după șase ani

Unul dintre cele mai importante transferuri ale Universității Craiova este Adrian Rus (28 de ani), liber de contract după despărțirea de Pisa, echipă cu care a reușit promovarea în Serie A.

Fundașul român va avea o concurență serioasă în centrul apărării, unde va lupta pentru un loc de titular cu Oleksandr Romanchuk, Nikola Stevanovic, Juraj Badelj și Darius Fălcușan.

Cariera lui Adrian Rus:

  • A debutat la Olimpia Satu Mare și a mai trecut pe la Fehergyarmat și Balmazujvaros

  • A evoluat pentru Akademia Puskas, Fehervar, Pafos și Pisa

  • În România, ultima echipă la care a jucat a fost Sepsi OSK, în sezonul 2018-2019

  • Are 22 de selecții la echipa națională a României, ultima fiind la meciul cu Slovacia de la EURO 2024

Cota actuală a lui Adrian Rus, conform Transfermarkt, este de 1,2 milioane de euro, iar în sezonul trecut de Serie B a bifat 25 de partide.

Monday Etim, extremă de viteză pentru Mirel Rădoi

Al doilea transfer pregătit de Universitatea Craiova este Monday Etim, fotbalist nigerian de 26 de ani, cotat la 350.000 de euro pe Transfermarkt. Etim este un jucător polivalent, care poate evolua atât pe banda dreaptă, cât și pe stânga sau chiar în poziția de atacant central.

Cariera lui Monday Etim:

  • A fost format la academii din Nigeria, Camerun și Statele Unite

  • A debutat la seniori pentru Orange County SC, fiind împrumutat de la Los Angeles FC

  • A mai jucat pentru Rio Grande Valley FC, apoi s-a transferat în 2019 la Roskilde (Danemarca)

  • A evoluat ulterior pentru Helsingor și Hillerod, tot în ligile daneze

  • În acest sezon, la Hillerod, a marcat 2 goluri și a oferit o pasă decisivă în primele 8 meciuri

Etim are o înălțime de 1,76 m și este cunoscut pentru viteza și explozia pe contraatac, atuuri importante pentru Craiova în meciurile din Conference League.

Obiective mari pentru Mirel Rădoi

Calificarea în grupele Conference League reprezintă o realizare istorică pentru Universitatea Craiova, însă Mihai Rotaru și Mirel Rădoi nu se opresc aici. Obiectivele clubului pentru acest sezon sunt clare:

  • Lupta pentru titlul de campioană în Superligă

  • Calificarea în primăvara europeană

  • Consolidarea lotului cu jucători de valoare internațională

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:45 - Cursul valutar, 2 septembrie. Euro, dolarul american și aurul, în creștere ușoară
13:36 - Trump a redus imigrația din SUA, dar localnicii nu se înghesuie să le preia joburile
13:24 - România, față în față cu Canada pentru prima dată. Cine e adversarul enigmatic al naționalei lui Lucescu
13:17 - Giuliani, decorat de Trump. Cea mai înaltă distincție civilă, pentru contribuțiile sale istorice
13:04 - Răducioiu, despărțirea momentului: și-a anulat nunta cu Andreea Albăstroiu
12:57 - Ministerul Educației vrea să pregătească profesorii să detecteze AI

Proiecte speciale