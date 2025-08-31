Sport FC Botoșani - Universitatea Craiova, 1-1. Oltenii rămân lideri și după runda a 8-a







Universitatea Craiova a remizat duminică, scor 1-1, în deplasare, cu FC Botoșani, în etapa a 8-a a campionatului intern. După o primă repriză fără goluri, oltenii au deschis scorul datorită lui Alexandru Cicâldău (62). Dar s-au mulțumit cu un punct, pentru că Hervin Ongenda, jucătorul gazdelor a egalat în minutul 72.

După acest rezultat, „alb-albaștrii” rămân lideri cu 20 de puncte și sunt urmați în clasament de Rapid (18) și Dinamo (15). FC Botoșani e pe 5 cu 13 puncte.

Oltenii veneau după şase victorii consecutive în campionat. FC Botoşani are trei victorii şi un egal în ultimele patru partide de campionat.

Au marcat: Hervin Ongenda (72), respectiv Alexandru Cicâldău (62). Arbitru: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitri asistenţi: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava), Romică Bîrdeş (Piteşti); al patrulea oficial: Ovidiu Robu (Chitila) Arbitru video: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitru asistent video: Cosmin Bojan (Târgu Mureş) Observatori: Iosif Olah (Sfântu Gheorghe) - CCA, Marian Ivan (Braşov) - LPF.

Mirel Rădoi, antrenorul oaspeților, consideră că echipa sa ar fi trebuit să obțină toate punctele la Botoșani. În condițiile în care gazdele nu au jucat mai nimic din punct de vedere ofensiv și nu și-au creat ocazii.

„Nu-mi aduc aminte, ce ocazii să fi avut Botoșani? Poate am uitat desfășurarea meciului, nu-mi aduc aminte, în afară de două-trei șuturi la întâmplare. A fost un meci la discreția noastră”, a spus Mirel Rădoi la Digi Sport.

Dar chiar și așa, antrenorul „alb-albaștrilor” s-a declarat mulțumit. „Chiar și la acest rezultat, sunt mulțumit, pentru că mă bucură când văd că adversarii joacă la nouă zile și se pun pe jos, trag de timp. Asta înseamnă că se tem de noi. Înseamnă că sunt lucruri pozitive pe care le-au făcut băieții noștri azi”, a mai afirmat antrenorul Craiovei pentru sursa citată.