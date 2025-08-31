Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 1 septembrie 2025. Ce este, mai exact, spațiu-timpul ? Bună întrebare !







Pe 1 septembrie s-au născut Rocky Marciano, Kenneth „Roy” Thomson, Edgar Rice Burroughs, Barry Gibb, Gloria Estefan, Dudu Georgescu, Ion Oblemenco. Dar, iată, a mai trecut o lună şi acum avem un început de săptămână, concomitent cu un început de lună. “Începutul surâzător”, se spune în vechi cărţi de astrologie.

Septembrie, numit şi răpciune, răpciuni, vinimeriu, viniceriu, viniţel. La 1 septembrie începe Noul an Bisericesc cu Sf. Simion Stâlpnicul.

Tradiţional „Sf. Simeon (Simion) ţine ”cerul şi pământul, adică stâlpii pământului ce stau pe peştele din mare... protectorul păserilor şi mai ales al cocoşului... Sf. Simion ţine anul – cum este ziua lui aşa va fi tot anul... dacă tună, toamna va fi lungă!” Tudor Pamfile, Sărbătorile la români, 1997, pagina 169.

Evident, o calchiere a titanului Atlas. Influenţat de misterele egiptene prin creştinarea pitagoricilor alexandrini în secolul III, creştinismul nuanţează susţinera cerului prin forţa credinţei.

Există un „stâlp”, controversat prin confuzia de nume, Sf. Iuda, şi un „stâlp” foarte puternic, Sf. Simion, care, într-o întâmplare populară se opune chiar lui Dumnezeu, oprind vânturile.

„Evenimentul Zilei" din 1 septembrie 1939 a fost începutul celui de al Doilea Război Mondial. În zorii zilei, Germania a invadat Polonia.

În istorie, statele agresoare întotdeauna au provocat, au înscenat, un eveniment emoţional ca să atragă simpatia opiniei publice şi să justifice actul de agresiune drept un răspuns la forţă, drept represalii justificate.

În cazul WW2, germanii nazişti au produs "incidentul Gleiwitz", în noaptea de 31 august 1939. A doua zi, 1 septembrie 1939 Hitler a pretins că "teritoriul sfânt al Germaniei" a fost atacat de trupe poloneze care au ocupat staţia de radio de la Gleiwitz, din apropierea frontierei cu Polonia, şi au lansat în eter ameninţări şi provocări.

Totul, extrem de adevărat! Trupe de asalt, de elită, germane, îmbrăcate în uniforme poloneze au executat respectivul atac, vorbind tare şi înjurând în limba poloneză, au luat prizonieri pe cei de la radio, pe care i-au încuiat într-un birou. Apoi s-au retras lăsând unul, sau câţiva morţi, nu mai ţin minte, polonezi adevăraţi, îmbrăcaţi în uniforme de război şi cu o hartă falsă care arăta închipuite planuri de atac împotriva Germaniei.

Cât de pregătită de război era Polonia şi cât dorea acest război s-a dovedit în prima bătălie de la Westerplatte în care mândrii polonezi au atacat tancurile naziste cu cavaleria şi cuirasatele cu pietre!

În istoria mai veche sau mai nouă, Statele Unite ale Americii s-au dovedit, incontestabil, marele maestru, profesorul strategiilor de implicare într-un război. Totul este perfect pus la punct.

Întotdeauna americanii sunt "obligaţi" de o gravă ofensă, sau de un principiu înălţător, de o nerespectare gravă a convenţiilor internaţionale, să dezgroape securea războiului.

Aceeaşi propagandă de război a fost folosită, cu mult succes, acum aproape două mii de ani de către Imperiul Roman. Întotdeauna graniţa imperiului era atacată de hoarde barbare care tăiau capetele femeilor şi purtau prunci în suliţe. Poporul, furios, se aduna în forum şi cerea răzbunare. Senatul vota repede o lege, iar împăratul îşi freca mâinile şi mai pleca cu vreo două-trei legiuni să mai anexeze o regiune din Europa.

Dar, nu despre războaie doresc să vă povestesc. Ci, despre spațiu-timp. Daryl Janzen, Manager de Observator și Instructor de Astronomie, Universitatea din Saskatchewan, prezent pe DOA, a scris un eseu pe The Conversation, pe care-l reproduc, conform cu ”Creative Commons” (Credem în libera circulație a informațiilor). Iată:

Puține idei din știința modernă au remodelat înțelegerea noastră asupra realității mai profund decât spațiu-timpul - țesătura împletită dintre spațiu și timp, care stă în centrul teoriei relativității a lui Albert Einstein .

Spațiul-timpul este frecvent descris ca „ țesătura realității ”. În unele relatări, această țesătură este denumită un „ univers bloc ” fix, cvadridimensional - o hartă completă a tuturor evenimentelor, trecute, prezente și viitoare .

În altele, este un câmp dinamic care se îndoaie și se curbează ca răspuns la gravitație . Dar ce înseamnă de fapt să spui că spațiu-timpul există? Ce fel de lucru este acesta - este structură , substanță sau metaforă spațiu-timp ?

Aceste întrebări nu sunt doar filozofice. Ele stau la baza modului în care interpretăm fizica modernă și modelează, în liniște, totul, de la modul în care înțelegem relativitatea generală până la modul în care ne imaginăm călătoria în timp , multiversurile și originile noastre .

Aceste întrebări stau la baza apariției spațiu-timpului în sine și a unor noi propuneri radicale care îl tratează ca pe memoria universului . Și totuși, limbajul pe care îl folosim pentru a descrie spațiu-timpul este adesea vag, metaforic și profund inconsistent.

Filosoful austro-britanic Ludwig Wittgenstein a avertizat odată că apar probleme filosofice atunci când „ limbajul merge în vacanță ”. Se pare că fizica ar putea fi un exemplu excelent.

În ultimul secol, cuvinte familiare precum „ timp ”, „ există ” și „ atemporal ” au fost reutilizate în contexte tehnice, fără a examina ce bagaj poartă din vorbirea cotidiană.

Acest lucru a dus la o confuzie pe scară largă cu privire la ce înseamnă de fapt acești termeni .

În filosofia fizicii, în special într-o perspectivă cunoscută sub numele de eternalism , cuvântul „atemporal” este folosit literal. Eternalismul este ideea că timpul nu curge sau nu trece - că toate evenimentele din tot timpul sunt la fel de reale în cadrul unei structuri cvadridimensionale cunoscute sub numele de „ univers bloc ”.

Eternalismul înțelege că totul, peste tot, există atemporal și totul deodată.

Conform acestei perspective, întreaga istorie a universului este deja trasată, atemporal, în structura spațiu-timp. În acest context, „atemporal” înseamnă că universul în sine nu dăinuie, sau nu se desfășoară în niciun sens real. Nu există devenire. Nu există schimbare. Există doar un bloc, iar toată eternitatea există atemporal în interiorul lui.

Dar asta duce la o problemă mai profundă. Dacă tot ceea ce se întâmplă de-a lungul eternității este la fel de real și toate evenimentele sunt deja prezente, ce înseamnă de fapt să spui că spațiu-timpul există? Bună întrebare !

Există o diferență structurală între existență și apariție . Una este un mod de a fi, cealaltă, de a se întâmpla.

Imaginează-ți că stă lângă tine un elefant. Probabil ai spune: „Acest elefant există”. L-ai putea descrie ca pe un obiect tridimensional, dar, important, este un „obiect tridimensional care există ”.

În schimb, imaginați-vă un elefant pur tridimensional care apare în cameră pentru o clipă: un moment transversal din viața unui elefant existent, apărând și dispărând ca o fantomă. Acel elefant nu există cu adevărat în sensul obișnuit al cuvântului. Se întâmplă. Se întâmplă. SE ÎNTÂMPLĂ !!!

Un elefant existent dăinuie în timp, iar spațiu-timpul cataloghează fiecare moment al existenței sale ca o linie de univers cvadridimensională - traiectoria unui obiect prin spațiu și timp de-a lungul existenței sale. „Elefantul care apare” imaginar este doar o felie spațială a acelui tub; un moment tridimensional.

Acum, aplicăm această distincție la spațiu-timp în sine. Ce înseamnă că spațiu-timp cvadridimensional există în sensul în care există elefantul? Spațiul-timpul dăinuie în același sens? Are spațiu-timpul propriul set de momente „acum” ? Sau spațiu-timpul - multitudinea tuturor evenimentelor care se întâmplă de-a lungul eternității - este doar ceva ce se întâmplă? Este spațiu-timpul pur și simplu un cadru descriptiv pentru relaționarea acestor evenimente? Alte întrebări bune !

Eternalismul estompează această distincție. Tratează întreaga eternitate - adică întregul spațiu-timp - ca pe o structură existentă și consideră trecerea timpului o iluzie. Dar această iluzie este imposibilă dacă întregul spațiu-timp apare într-o clipă.

Pentru a recupera iluzia că timpul trece în acest cadru, spațiu-timpul cvadridimensional trebuie să existe într-un mod mai asemănător elefantului tridimensional existent - a cărui existență este descrisă de spațiu-timpul cvadridimensional.

Să ducem acest gând cu un pas mai departe.

Dacă ne imaginăm că fiecare eveniment de-a lungul istoriei universului „există” într-adevăr în cadrul universului bloc, atunci ne-am putea întreba: când există blocul în sine? Dacă nu se desfășoară sau nu se schimbă, există el atemporal? Dacă da, atunci suprapunem o altă dimensiune a timpului peste ceva ce se presupunea a fi atemporal în sens literal.

Pentru a înțelege acest lucru, am putea construi un cadru pentadimensional, folosind trei dimensiuni spațiale și două dimensiuni temporale. A doua axă a timpului ne-ar permite să spunem că spațiu-timpul cvadridimensional există exact în același mod în care ne gândim în mod obișnuit la un elefant într-o cameră, care există în cele trei dimensiuni ale spațiului care ne înconjoară, ale cărui evenimente le catalogăm drept spațiu-timp cvadridimensional.

În acest moment, ieșim din fizica consacrată, clasică, care descrie spațiu-timpul doar prin patru dimensiuni. Dar acest lucru dezvăluie o problemă profundă: nu avem o modalitate coerentă de a vorbi despre ce înseamnă existența spațiu-timpului fără a introduce accidental timpul înapoi printr-o dimensiune adăugată care nu face parte din fizică.

E ca și cum ai încerca să descrii un cântec care există deodată, fără a fi interpretat, auzit, sau compus, mai înainte.

Această confuzie modelează modul în care ne imaginăm timpul în ficțiune și în știința populară.

În filmul lui James Cameron din 1984, Terminator , toate evenimentele sunt tratate ca fiind fixe. Călătoria în timp este posibilă, dar linia temporală nu poate fi modificată. Totul există deja într-o stare fixă, atemporală.

În cel de-al patrulea film din franciza Avengers , Avengers: Endgame (2019), călătoria în timp permite personajelor să modifice evenimentele trecute și să remodeleze cronologia, sugerând un univers bloc care există și se schimbă.

Această schimbare poate avea loc doar dacă linia temporală cvadridimensională există în același mod în care există lumea noastră tridimensională.

Însă, indiferent dacă o astfel de schimbare este posibilă sau nu, ambele scenarii presupun că trecutul și viitorul sunt acolo și gata de a fi călătorite. Cu toate acestea, niciunul nu se ocupă de ce fel de existență implică acest lucru sau de cum diferă spațiu-timpul de o hartă a evenimentelor.

Când fizicienii spun că spațiu-timpul „există”, ei lucrează adesea într-un cadru care a estompat, în linie dreaptă, linia dintre existență și apariție. Rezultatul este un model metafizic care, în cel mai bun caz, duce la lipsă de claritate și, în cel mai rău caz, ascunde însăși natura realității.

Nimic din toate acestea nu pune în pericol teoria matematică a relativității sau știința empirică care o confirmă. Ecuațiile lui Einstein încă funcționează. Dar modul în care interpretăm aceste ecuații contează, mai ales atunci când influențează modul în care vorbim despre realitate și modul în care abordăm problemele mai profunde din fizică.

Aceste înțelegeri includ încercări de a reconcilia relativitatea generală cu teoria cuantică — o provocare explorată atât în ​​filosofie, cât și în discuțiile științifice populare .

Definirea spațiu-timpului este mai mult decât o dezbatere tehnică - este vorba despre în ce fel de lume credem că trăim.

Eu, personal cred că trăim într-o lume unde inevitabil, mai avem o șansă, o speranță, deoarece mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC În acest început de săptămână rămâi concentrat pe activitatea obişnuită şi vrei să te bucuri singur, sau în duo, de ceea ce ai programat după orele de muncă! Zi relaxantă cu gândul la toamnă. Trebuie sa dai curs incapatanarii care te caracterizeaza. Incapatanare care bine investita se numeste tenacitate si va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit, patima care te apuca cand nu trebuie. In primul rand la sentimente.

TAUR Încerci să-ţi întăreşti legăturile sociale pentru că te temi de posibile schimbări negative la locul de muncă. Gândeşti simbolic, că dacă evoluezi la trapez, trebuie să ai o plasă, sub tine! Trebuie, însă, să eviţi discuţiile aprinse cu colegii, asociaţii sau în familie. În relaţiile amoroase nu te lăsa condus numai de pasiunea ta cea mare şi devastatoare, mai foloseşte-ţi şi mintea. Câştig de bani, probabil nu foarte mulţi. Ultima parte a segmentului de timp are o componenta nelinistitoare, din cauza influentei lui Venus, patroana ta celestă.

GEMENI Astăzi îţi demonstrezi talentul şi calităţile prin fapte. Domeniile favorizate sunt cele ale familiei, relaţiilor sociale şi de prietenie. Găseşti nota potrivită şi în planul sentimental. Aspectele planetelor favorizează abilitatea nativilor din Zodia Gemenilor de a rezolva problemele legate de relaţiile cu terţi sau cu autorităţile. Este o zi propice pentru implicare profesională. Trebuie să-ţi îndreptaţi atenţia înspre activităţile simple, dar aducătoare de profit. Este una din zilele in care ai vrea să stai cu perna pe cap şi să nu te caute nimeni. Nu ai noroc, este o zi de luni densă şi cam obositoare!

RAC Ai presimţiri şi asta nu te ajută prea mult, pentru că nu ştii cum să reacţionezi, ce să faci ca să nu regreţi mai târziu. Conjunctura spune să mai aştepţi, astăzi ia mai multe informaţii! Perioada este de asemenea favorabilă nativilor cu activităţi legate de ştiinţă, tehnică sau tehnologie. Gândeşte-te să faci lucrurile cum trebuie, cu tragere de inimă, respectând cultul lucrului bine făcut. Ai tendinţa să vezi jumătatea goală a sticlei, ceea ce nu este deloc vesel. Ai răbdare că vine norocul şi pe uliţa ta, este doar anul tău favorabil!

LEU Eşti adus în situaţia de a purta conversaţii calme cu cei din jur, ceea ce îţi sporeşte gradul de socializare. Dar, nu ai încredere în nimeni şi refuzi să dai curs alianţelor şi intrigilor! Leii şi leoiacele trebuie să-şi îndrepte atenţia către asociaţi, parteneri sau colegii de la serviciu pentru ca să evite să fie păcăliţi cu prea mare uşurinţă. Spun acest lucru pentru că de obicei leii-paraleii sunt foarte naivi şi creduli. Leii se prind şi cu mâncare pentru pisici!

FECIOARĂ Încerci să te descurci într-o zi densă. Fugi după mai mulţi iepuraşi deodată! Contrar proverbului, poţi să prinzi mai mulţi iepuri, să rezolvi multe probleme, printr-o organizare iscusită. Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lăsă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Dacă ai propria afacere trebuie să fii foarte atent la consumurile indirecte adică la electricitate, gaze, apă, combustibil. Foloseşte cu isteţime resursele pe care le ai. Rezolvă cu mult calm discuţiile cu partenerii sau prietenii, un zâmbet şi o bătaie pe umăr pot rezolva multe.

BALANŢĂ Ai tendinţă să-ţi pui şi să pui prea multe întrebări celor din jurul tău, să te îngrijorezi, de fapt, din nimic! E instinctul de conservare, amplificat de conjunctură în această perioadă! Trebuie, de asemenea, să acorzi mai multă atenţie şi timp vieţii de familie sau relaţiilor cu prietenii. Nu uita că vorba dulce mult aduce. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu lăsa mass media să-ţi otrăvească viaţa cu ştiri negative şi filme violente. Dorinţa ta permanentă de armonie, doar zodia Balantei este domiciliul nocturn al lui Venus, poate fi contrariată de mediul vulgar si agresiv. Elimina, pe cât poţi, motivele de disconfort!

SCORPION O zi bogată în emoţii, trăiri. Nu te întreba singur despre calitatea vieţii tale, încearcă să obţii statutul necesar ca să trăieşti... bine! Întâlniri neaşteptate pe seară, poate un film! Nu-ţi schimba intenţiile, tenacitatea aduce succes. Un semn de foc îţi poartă noroc şi te ajută să ieşi dintr-o încurcătură. Ai din nou trăiri pozitive şi o dispoziţie ştrengărească către escapade nocturne precum cotoii pe acoperiş. Sănatatea este buna, atentie insa la accidente si incidente, sigur, doar pentru un procent din Scorpioni !

SĂGETĂTOR Un vârf de energie te face să acţionezi rapid şi să obţii avantaje tactice. În muncă, sau în dragoste. Ai vrea să repeţi succesul, aşa că o să te avertizăm de repetarea conjuncturii! O veste bună pe care o aşteptai. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii pe termen lung. Trebuie să ai încredere în promisiuni si sa pastrezi vie speranta, dar nu te implica total. Unele surprize plăcute si o seară agreabilă.

CAPRICORN Vine toamna (la 23 septembrie) şi trebuie să te pregăteşti pentru sezonul rece! Încerci să-i ajuţi pe cei din jurul tău, familia, să vii în întâmpinarea problemelor lor, dar îţi este greu să te împarţi! E linişte şi ţi se pare că deţii controlul situatiei. De fapt, mai amâni lucrurile pentru incă o zi, fără să iei o nicio hotărâre. Nu este o perioadă indicată pentru asumarea de obligaţii pe termen lung sau formarea de noi asociaţii. Trebuie să fii tolerant şi diplomat, să arăţi consideraţie şi spirit de cooperare, pentru a evita o serioasă decepţie sentimentală şi probleme nesfârşite la serviciu.

VĂRSĂTOR Zâmbete, cordialitate şi amiciţie! Dar, nu îţi este greu să schimbi foaia, dacă situaţia o cere. Uneori blândeţea şi politeţea sunt considerate lipsă de putere. Fii ferm cu cei rudimentari! Planurile tale se pot derula în continuare. Totuşi, un procent dintre nativi, în aceasta perioadă, cu aspecte complexe, nu se simte chiar în largul lui, anumite sentimente restrictive şi dezamăgiri existenţiale se amplifică. O pierdere poate fi evitată prin grijă şi atenţie. Trebuie să fii mai optimist şi să gândeşti şi să faci bine. Afacerile personale şi cele amoroase sunt, însă, bine aspectate. Promoveză interesele proprii.

PEŞTI Nu vrei niciun ajutor, nu îţi trebuie sprijin! Interzici cu hotărâre să se bage cineva în treburile tale. E foarte bine, ţine oala acoperită, mai ales dacă e vorba de domeniul sentimental! Organismul tău are nevoie de refacere. Mintea şi trupul tău sunt prea încordate, ai nevoie de relaxare, de mişcare, poate la sală sau în parc şi de o baie parfumată. Mare atenţie la bani, cum îi foloseşti şi mai ales unde îi pui! Mici sau mai mari proble cu sănătatea în special din cauza oboselii - atenţie la zonele guvernate de zodie, picioarele, degetele de la picioare!