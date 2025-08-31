Vremea ANAR a emis cod portocaliu și cod galben de inundații pentru mai multe râuri din țară







Administrația Națională Apele Române (ANAR) a emis, duminică, o avertizare hidrologică de cod portocaliu și cod galben pentru mai multe râuri din nordul, centrul și vestul țării, unde în următoarele 24 de ore pot apărea viituri rapide și inundații locale.

ANAR a anunțat duminică că, între 31 august, ora 12:00, și 1 septembrie, ora 12:00, mai multe râuri din bazinele Vișeu, Iza, Someș, Crișuri, Mureș, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița și Siret se află sub avertizare hidrologică de cod galben.

Avertizarea vizează scurgeri importante pe versanți, viituri rapide pe râuri mici și posibile depășiri ale cotelor de apărare.

Pentru intervalul 31 august, ora 18:00 – 1 septembrie, ora 09:00, a fost emisă o avertizare de cod portocaliu pe râurile Someșul Mare, în județul Bistrița-Năsăud, și Bistrița, în județele Suceava, Harghita și Neamț, unde sunt posibile inundații locale cu efecte severe.

Specialiștii avertizează că aceste fenomene hidrologice periculoase pot apărea și pe afluenți mai mici sau pe cursuri de apă necadastrate din zonele vizate.

Autoritățile le recomandă oamenilor și instituțiilor locale să urmărească evoluția situației hidrometeorologice și să respecte măsurile din regulamentul de gestionare a urgențelor provocate de fenomene periculoase.

Meteorologii ANM au emis, duminică, o avertizare cod galben de furtuni, valabilă între orele 10.00 și 23.00, pentru Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei, unde sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, vânt puternic cu rafale de 50–70 km/h și, pe alocuri, grindină.

De asemenea, meteorologii au anunțat că, în perioade scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 l/mp, iar în anumite zone pot depăși 50 l/mp. Episoade de instabilitate atmosferică sunt prognozate pe arii restrânse și în restul țării.

Potrivit acestora, avertizarea este valabilă în județele Alba, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Cluj, Caraş-Severin, Covasna, Dâmboviţa, Gorj, Hunedoara, Harghita, Mehedinţi, Mureş, Prahova, Sibiu, Sălaj şi Vâlcea.