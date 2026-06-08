Inundațiile rămân o amenințare după ploile din ultimele ore. Ploile abundente căzute în ultimele 24 de ore în județele Prahova și Vrancea au generat debite ridicate și risc de inundații în mai multe zone. Administrația Națională Apele Române a anunțat luni că în zona Măneciu–Paltinu s-au înregistrat peste 200 l/mp, iar la Bogza peste 100 l/mp, în timp ce acumulările Măneciu și Paltinu au contribuit la atenuarea a două viituri importante. Autoritățile iau măsuri pentru menținerea alimentării cu apă în localitățile afectate.

Administrația Națională Apele Române a anunțat că precipitațiile căzute în ultimele 24 de ore au produs efecte semnificative în mai multe bazine hidrografice.

În zona stațiilor hidrometrice din apropierea satului Bogza, județul Vrancea, au fost înregistrate cantități de precipitațiicare au depășit 100 l/mp. Potrivit instituției, apele sunt în prezent în retragere.

Echipele Apelor Române Siret, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea, sunt pregătite să intervină cu utilaje și personal pentru lucrări de recalibrare a albiei pârâului Slimnic.

Luni după-amiază, erau depășite două cote de apărare. Pe râul Miletin, la stația hidrometrică Șipote, nivelul apei a ajuns la 296 cm, cu 46 cm peste cota de inundație, iar tendința era de creștere. Pe râul Vaslui, la stația hidrometrică Codăești, nivelul măsurat era de 425 cm, cu 25 cm peste cota de atenție, însă în scădere.

Specialiștii Apelor Române au anunțat că în sectorul cuprins între stațiile hidrometrice din zona acumulărilor Măneciu și Paltinu s-a format un nucleu de precipitații cu valori excepționale.

„În zona acumulărilor Măneciu şi Paltinu, între staţiile hidrometrice de monitorizare, s-a manifestat un nucleu de precipitaţii cu intensitate deosebit de mare, cu valori de peste 200 l/mp. La Măneciu, valorile înregistrate au atins un nivel istoric, debitele afluente înainte de acumulare: 250 mc/s, fiind evacuate debite de 60 mc/s. Intensitatea fenomenelor este confirmată indirect şi de pagubele produse în localitatea Ceraşu, judeţul Prahova”, au anunțat specialiştii de la Apele Române.

Conform datelor prezentate de instituție, acumulările Măneciu și Paltinu au avut un rol important în diminuarea efectelor produse de cele două viituri formate în urma precipitațiilor.

La acumularea Măneciu, de pe râul Teleajen, viitura formată în amonte a fost reținută și diminuată în lacul de acumulare, nivelul maxim înregistrat fiind de 605,35 mdMN. Debitul afluent a crescut rapid până la aproximativ 250 mc/s, în timp ce evacuarea controlată în aval a fost limitată la maximum 60 mc/s.

Și în cazul acumulării Paltinu au fost aplicate măsuri preventive pentru gestionarea volumelor de apă sosite din amonte. Autoritățile au dispus evacuarea controlată a unui debit de aproximativ 18 mc/s prin priza de semiadâncime. Potrivit datelor furnizate de Apele Române, în lacul de acumulare au fost atenuați peste șase milioane de metri cubi de apă.

În zona polderului Izvoarele este disponibilă o rezervă de aproximativ 100.000 mc de apă brută destinată Stației de Tratare a Apei Vălenii de Munte, cantitate care poate asigura necesarul pentru aproximativ 24 de ore.

„Prin modul de exploatare al acumulărilor, volumele mari de apă au fost reţinute şi gestionate controlat, contribuind la reducerea riscului de producere a unor efecte mai severe în aval. Totodată, în urma discuţiilor din teren, împreună cu ESZ Prahova şi Hidroelectrica, vor fi aplicate măsuri operative pentru menţinerea alimentării cu apă a localităţilor deservite de Staţia de Tratare Voila şi de Staţia de Tratare de la Vălenii de Munte”, au precizeazat reprezentanţii Apele Române.

Instituția a anunțat că în cursul zilei de luni va începe umplerea controlată a bazinului de apă curată cu un volum cuprins între 100.000 și 150.000 mc. Totodată, două motopompe de mare capacitate vor fi amplasate la priza polderului Izvoarele pentru alimentarea cu apă cu turbiditate redusă, estimată la aproximativ 12.000 mc.

Hidrologii au emis o avertizare valabilă de luni, ora 12:00, până marți la aceeași oră. Aceasta vizează scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, formarea de viituri rapide pe râurile mici și posibile depășiri ale cotelor de apărare pe cursuri de apă din bazinele Dâmbovița, Ialomița, Buzău, Râmnicu Sărat, Putna, Bârlad, Jijia și din Dobrogea.

Pentru râul Miletin, pe sectorul aferent stației hidrometrice Șipote din județul Iași, este în vigoare un Cod Portocaliu până marți dimineață, la ora 06:00.