Vine un talveg peste Europa. Fenomene meteo severe anunțate de specialiști

Vine un talveg peste Europa. Fenomene meteo severe anunțate de specialiști
După valul de caniculă, un talveg format deasupra Europei aduce furtuni puternice, rafale puternice de vânt, grindină de mari dimensiuni, tornade ploi torențiale. Potrivit Severe Weather, riscul de fenomene meteo extreme și ploi abundente va rămâne ridicat în următoarele trei zile.

Vreme severă în Europa

Talvegul, rezultat din fostul uragan Erin, s-a stabilit deasupra Europei de Vest și se va deplasa spre est și sud în zilele următoare. Acesta va afecta Europa Centrală și nordul regiunii Mediteranei, aducând furtuni violente și cantități mari de precipitații, cu risc crescut de pagube și inundații.

Un talveg, termen provenit din franceza „talweg” și germanul „Talweg” („calea văii”), este, în meteorologie, o zonă alungită de presiune scăzută care se extinde dintr-un centru de joasă presiune. Practic, acesta este un „canal” de aer rece, asociat frecvent cu fenomene meteo severe.

Urmează o perioadă marcată de instabilitate atmosferică

Aceste structuri se formează de obicei în troposfera mijlocie sau superioară, dar pot influența semnificativ condițiile de la sol. Talvegurile sunt zone în care instabilitatea atmosferică este mai puternică, favorizând apariția norilor convectivi, furtunilor, ploilor torențiale, grindinei și chiar a tornadelor.

Vijelii

Vijelii. Sursa foto: EPA

Ele se asociază frecvent cu fronturi atmosferice și sisteme ciclonice și apar pe hărțile de presiune ca „adâncituri” între creste de presiune mai ridicată.

Uraganul Erin, principala cauză pentru formarea acestuia

Talvegul care traversează Europa în prezent își are originea într-un ciclon de latitudine medie, format din fostul uragan Erin, care s-a dezvoltat în Atlanticul de Nord. Erin a fost primul uragan de categoria 5 al sezonului și s-a transformat recent într-o furtună post-tropicală, pe măsură ce se apropia de Europa de Vest.

Imaginile din satelit au surprins o structură ciclonală impresionantă, care a continuat să se intensifice chiar și după ce sistemul a devenit post-tropical. Această dinamică a provocat adâncirea rapidă a unei mase de aer rece la altitudine, elementul central al talvegului.

Fiind de origine tropicală, sistemul aduce mase de aer mai instabile decât cele ale depresiunilor obișnuite din Atlanticul de Nord, ceea ce crește semnificativ riscul de fenomene meteo severe asupra Europei, inclusiv furtuni puternice, grindină și ploi abundente.

