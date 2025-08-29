Vremea Prognoza meteo, 29 august. Ultimele zile de vară aduc temperaturi sufocante. Unde apar ploile







La început de weekend, vremea se menține călduroasă în aproape toată țara. Deși ne aflăm la finalul lunii august, maximele vor atinge pragul critic de 37 de grade Celsius, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În vestul țării, valorile termice vor fi ușor mai coborâte.

Temperaturile vor continua să urce ușor, iar după-amiaza va fi călduroasă în aproape toată țara. În Banat și Crișana se vor resimți local canicula și disconfortul termic accentuat.

Cerul va fi în general senin, însă spre a doua parte a nopții, în vestul extrem, vor apărea înnorări și pe alocuri ploi slabe de scurtă durată.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări mai ales în Banat, unde rafalele pot atinge 50–60 km/h, dar și local în sudul Crișanei, în Moldova și pe crestele montane, însă cu intensitate mai redusă.

Maximele se vor situa între 26 și 37 de grade, iar minimele între 3–4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 22–23 de grade în Dealurile de Vest. Izolat, în a doua parte a nopții, se va forma ceață.

Temperaturile vor urca ușor, cu maxime între 32 și 33 de grade și minime de 13…16 grade. Cerul va fi în mare parte senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

În vestul țării, temperaturile vor scădea ușor în acest weekend, iar Banatul, Crișana și zona Carpaților Occidentali vor fi afectate de înnorări accentuate, averse torențiale și descărcări electrice.

În restul țării, vremea va rămâne călduroasă, cu temperaturi în creștere, izolat caniculare în sudul Olteniei și al Munteniei. Cerul va fi variabil pe timpul zilei, iar noaptea se vor semnala ploi locale în Oltenia, Maramureș, Transilvania și vestul Munteniei, cu posibile cantități mai mari de apă și grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în Moldova și la munte.

În Capitală, mercurul din termometre va ajunge la 34 de grade ziua și va coborî la 16–18 grade noaptea. Cerul va fi variabil, cu posibile ploi slabe și trecătoare, iar vântul va sufla slab și moderat. Noaptea, izolat, se va forma ceață.