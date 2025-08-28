Vremea Cod galben în zeci de localități timp de două ore, cu intensificări ale vântului







Vremea se schimbă radical în următoarele ore. Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis, joi, un Cod galben de vijelii pentru mai multe județe, deși canicula persistă în mare parte a țării.

Codul galben este în vigoare până la ora 18:00 și se aplică în județele Caraș-Severin și Timiș. În Caraș-Severin, alerta vizează localități precum Moldova Nouă, Oravița, Pojejena, Răcășdia, Grădinari, Sasca Montană, Coronini, Forotic, Ticvaniu Mare, Ciclova Română, Vărădia, Socol, Berliște, Cărbunari, Naidăș, Vrani, Ciuchici și Ciudanovița.

În județul Timiș, avertizarea se referă la zone precum Jimbolia, Deta, Gătaia, Ciacova, Peciu Nou, Jamu Mare, Denta, Cenei, Banloc, Giulvăz, Uivar, Moravița, Voiteg, Ghilad, Birda, Checea, Livezile, Foeni, Otelec și Giera.

Meteorologii avertizează asupra intensificărilor vântului, cu rafale de 50–60 km/h, ce pot provoca pagube materiale și disconfort. Locuitorii din zonele afectate sunt sfătuiți să evite deplasările în spații deschise și să se adăpostească în locuințe sigure.

După acest val, canicula revine vineri, 29 august, în mai multe județe, printre care Timiș, Arad și Bihor. Temperaturile maxime vor urca între 34 și 37 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Avertizarea cod galben pentru caniculă este valabilă vineri între orele 12:00 și 21:00.

Și Capitala se va confrunta cu temperaturi ridicate, maximele urmând să ajungă vineri la 32–33 de grade Celsius. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

Luna septembrie începe cu vreme de vară în majoritatea regiunilor. Valorile termice vor fi în general apropiate de mediile normale pentru această perioadă, deși în unele zone din sud, est și centru se pot înregistra ușoare scăderi. De asemenea, ANM anunță că precipitațiile vor fi reduse.