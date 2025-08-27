Vremea ANM anunță câteva zile caniculare. Ploile revin însă în anumite regiuni







La final de august, vremea se menține călduroasă în România. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că temperaturile vor atinge pragul critic de 37 de grade în anumite regiuni. Totuși, ploile și vijeliile vor fi prezente în următoarele zile.

Joi, vremea va continua să se încălzească, iar după-amiaza va fi călduroasă în majoritatea regiunilor. În Banat, izolat, se vor înregistra temperaturi de caniculă. Cerul va fi în general senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Banat și în zonele montane, atingând 40–50 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa între 26 și 35 de grade, iar cele minime între 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21–22 de grade pe litoral și în Dealurile de Vest. Izolat se va forma ceață. În Capitală, vremea va fi călduroasă, cu cer senin și vânt slab spre moderat. Maxima termică va atinge 31 de grade, iar minima se va situa între 13 și 16 grade.

În țară, valorile termice vor crește ușor, menținând vremea călduroasă după-amiaza în majoritatea zonelor. În Banat și Crișana se va resimți caniculă și disconfort termic ridicat. Ziua va fi predominant senină, însă noaptea în vest și nord-vest vor apărea înnorări, iar pe arii restrânse sunt posibile averse și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Banat (rafale de 50–60 km/h) și local în sudul Crișanei, Moldova și pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 37 de grade, iar minimele între 3 grade în depresiunile estice din Transilvania și 22–23 de grade în Dealurile de Vest. Noaptea, izolat se va forma ceață.

În București, temperaturile vor urca ușor, cu maxime de 32–33 de grade și minime de 15–17 grade. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va sufla slab și moderat.

În vestul țării, temperaturile vor scădea ușor față de ziua precedentă. În Banat, Crișana și zona Carpaților Occidentali se vor înregistra înnorări temporar accentuate, averse torențiale și descărcări electrice.

În restul țării, temperaturile vor continua să crească ușor, menținând o vreme călduroasă, izolat caniculară în sudul Olteniei și al Munteniei. Ziua cerul va fi variabil, iar noaptea se vor semnala manifestări de instabilitate atmosferică și în Oltenia, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și vestul Munteniei. Izolat vor fi cantități de apă mai însemnate și condiții de grindină. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în Moldova și la munte, asociate averselor.

Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 35 de grade, iar minimele între 11 și 21 de grade, mai scăzute în depresiunile Carpaților Orientali. Noaptea, izolat se va forma ceață.

La București, încălzirea vremii va continua, cu temperaturi maxime în jur de 34 de grade și minime de 16–18 grade. Cerul va fi variabil, cu înnorări nocturne și ploi slabe, trecătoare. Vântul va sufla slab și moderat.

Duminică, vremea va fi în general instabilă, iar temperaturile vor scădea în majoritatea regiunilor. Se vor semnala înnorări temporar accentuate, averse, unele torențiale, și descărcări electrice, cu probabilitate mai mare ziua în zonele montane și vest, sud-vest și centru, iar noaptea mai ales în centru, est și sud-est. Izolat, ploile vor fi mai abundente, cu posibilitate de grindină.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare asociate averselor. Temperaturile maxime vor fi între 22 și 33 de grade, iar minimele între 10 și 20 de grade. Izolat, noaptea se va forma ceață în depresiuni.

În București, vremea se va răci față de ziua precedentă, apropiindu-se de valorile normale pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și ploi trecătoare. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile se vor situa între 28 de grade maxima și 15–17 grade minima, potrivit ANM.

Vremea se încălzește în toată țara, cu temperaturi peste mediile normale pentru această perioadă. Meteorologii avertizează că pe alocuri vor fi intervale cu instabilitate atmosferică, iar aversele și descărcările electrice pot apărea local.

În Capitală, temperaturile vor urca, aducând din nou zile călduroase. Ploile sunt posibile în prima și ultima zi a săptămânii, în timp ce marți cerul se va menține în mare parte senin sau variabil.