Prognoza meteo, 27 august. Canicula revine în România. Finalul lunii august aduce temperaturi ridicate

Prognoza meteo, 27 august. Canicula revine în România. Finalul lunii august aduce temperaturi ridicate
Finalul ultimei luni de vară vine cu valori termice ridicate în majoritatea județelor. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că mercurul va urca în termometre până la 32 de grade Celsius.

Prognoza meteo, 27 august. Toamna se lasă așteptată

Vremea se va încălzi treptat, cu valori ridicate mai ales în Câmpia de Vest și în Câmpia Română, unde va fi călduroasă. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, iar noaptea se va menține mai mult senin.

Vântul va avea intensitate slabă și moderată. Temperaturile maxime vor oscila între 23 și 32 de grade, iar cele minime între 2 grade, în depresiunile Carpaților Orientali, și 20 de grade, pe litoral și în Dealurile de Vest. Spre dimineață, pe alocuri, se va forma ceață.

Vremea în Capitală

În București, vremea se va menține călduroasă. Cerul va fi predominant senin, iar vântul va avea intensitate slabă până la moderată. Temperaturile vor atinge valori maxime de 31–32 de grade, în timp ce minimele se vor situa între 11 și 14 grade.

Ultimele zile ale lunii august vor aduce o încălzire treptată a vremii în aproape toate regiunile. Până la începutul lunii septembrie, temperaturile vor ajunge la 34–35 de grade în numeroase zone ale țării. După data de 2 septembrie, valorile termice vor coborî ușor și se vor menține în jurul unei medii de 30 de grade.

Unde se vor înregistra ploi slabe

În intervalul 25 august – 1 septembrie, temperaturile se vor menține apropiate de mediile climatologice ale perioadei, cu mici scăderi locale în sud, est și centru. Precipitațiile vor fi reduse pe ansamblul întregii țări.

Între 1 și 8 septembrie, valorile termice vor depăși mediile specifice sezonului în toate regiunile, în special în sud. Ploile vor lipsi din sud-vest, în timp ce în restul țării se vor apropia de nivelul obișnuit.

În perioada 8–15 septembrie, vremea va fi mai caldă decât normal în toată țara, cu maxime mai ridicate în sud și sud-vest. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în vestul și sudul țării se vor înregistra temperaturi ușor mai mari față de mediile climatologice, în timp ce restul regiunilor vor avea valori apropiate de normal.

