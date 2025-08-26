Vremea Prognoza meteo, 26 august. Temperaturi de toamnă în majoritatea județelor. Zonele în care apar ploile







Vremea rămâne răcoroasă în a doua zi a săptămânii. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că temperaturile maxime nu vor depăși 29 de grade Celsius, iar ploile vor fi prezente în anumite regiuni.

Temperaturile vor urca ușor față de ziua anterioară și se vor menține aproape de valorile obișnuite pentru această perioadă, însă diminețile vor rămâne răcoroase în cea mai mare parte a țării.

Maximele se vor încadra, în general, între 21 și 29 de grade, iar minimele vor varia de la 0–2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei până la 18–19 grade, pe litoral.

Cerul va fi predominant senin, cu unele înnorări temporare dimineața în sud-est și, spre după-amiază și seară, în nord și nord-est, unde doar izolat pot apărea ploi slabe de scurtă durată.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în zona montană înaltă și pe litoral. În depresiunile intramontane, dimineața vor fi condiții de ceață.

La București, vremea va fi predominant frumoasă, cu cer senin și vânt slab până la moderat. Dimineața va fi mai răcoroasă, în timp ce pe parcursul zilei temperaturile vor urca până la 28–29 de grade. Minimele vor coborî la 10–14 grade, cu valori mai reduse în zona periurbană.

Ultima săptămână din august va aduce temperaturi mai scăzute decât mediile climatologice în est, nord și centru. Doar în sud-vest, vremea se va menține la valori normale. Ploile vor fi în limitele obișnuite pentru acest interval, pe aproape întreg teritoriul.

În prima săptămână din septembrie, sudul și sud-vestul țării vor înregistra temperaturi peste valorile specifice perioadei. În restul regiunilor, vremea va fi apropiată de normal, iar precipitațiile sunt estimate la niveluri caracteristice începutului de toamnă.

A doua săptămână a lunii septembrie va aduce o ușoară încălzire în vest și sud, unde temperaturile vor depăși mediile climatologice. În celelalte regiuni, valorile termice vor rămâne apropiate de normal. Precipitațiile vor fi mai reduse în vest, centru și sud, iar în nord și est vor fi la nivelul obișnuit pentru această perioadă.