Vremea Vreme cu extreme, în septembrie. Prognoza ANM pe două săptămâni







Vremea se încălzește la final de august. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza regională pentru intervalul 25 august – 7 septembrie, care acoperă finalul verii și începutul toamnei.

Ultima săptămână de vară aduce caniculă în Muntenia. După un început mai blând, cu maxime de 26 de grade pe 25 august, temperaturile vor urca treptat. Între 30 august și 2 septembrie, termometrele vor arăta 34–35 de grade, semn clar al unei perioade caniculare. Apoi, valorile vor coborî ușor, spre o medie de 30 de grade.

Nopțile vor fi răcoroase la început, cu 9–11 grade, însă vor deveni mai blânde la final de august, când se vor înregistra până la 16–17 grade. După 5 septembrie, minimele vor scădea din nou, în jurul a 14 grade.

Prima săptămână va fi secetoasă, fără precipitații. Abia după 2–3 septembrie cresc șansele de ploi, mai ales în a doua parte a intervalului.

La începutul perioadei, temperaturile maxime vor atinge în medie 26 de grade. Din 26 august, valorile vor crește treptat, iar între 30 august și 2 septembrie vremea va deveni caniculară, cu aproximativ 34 de grade. Ulterior, temperaturile vor scădea ușor, stabilizându-se în jurul a 30 de grade.

Nopțile de la debutul intervalului vor fi mai răcoroase, cu minime de 9–11 grade. Spre finalul lunii august și începutul lui septembrie, valorile nocturne vor urca la 16–17 grade, iar după 5 septembrie este prognozată o nouă scădere, până la aproximativ 14 grade.

La începutul lunii septembrie, temperaturile vor fi mai scăzute decât mediile obișnuite pentru sfârșitul lunii august. Maximele se vor situa între 21 și 24 de grade, iar minimele vor coborî până la 4–6 grade. Spre finalul lunii, vremea se va încălzi semnificativ, cu temperaturi maxime ce vor atinge 30–32 de grade și minime de peste 12–13 grade.

În primele zile din septembrie, temperaturile maxime vor oscila între 26 și 29 de grade, iar nopțile vor aduce valori de 10–12 grade. Până la sfârșitul lunii august se vor semnala ploi de scurtă durată, iar după 3 septembrie crește probabilitatea pentru precipitații mai frecvente.

Între 28 și 30 august, temperaturile maxime vor crește constant, de la aproximativ 25 de grade în prima zi până la 34–35 de grade, ceea ce va aduce vreme caniculară. După 31 august, valorile înregistrate în Banat vor scădea ușor, menținându-se la 30–33 de grade, iar după 4 septembrie se vor stabiliza în jurul a 29 de grade.

Și temperaturile minime vor urma aceeași tendință. Nopțile de început de interval vor fi răcoroase, cu 8–10 grade, dar spre finalul lunii august vor urca la 16–18 grade. În prima săptămână din septembrie, media nocturnă va fi de aproximativ 14 grade.

Până pe 30 august nu sunt prognozate ploi, însă după această dată crește probabilitatea apariției instabilității atmosferice, a anunțat ANM.

Începând cu 28 august, temperaturile maxime vor urca de la 24 de grade până la 34–36 de grade pe 29 și 30 august, perioadă în care va fi caniculă. După 31 august este așteptată o răcire, maximele coborând la 30–31 de grade, iar după 4 septembrie valorile se vor stabiliza în jurul a 27 de grade.

Temperaturile minime vor fi inițial scăzute, cu 7–10 grade în primele nopți, însă până la sfârșitul lunii august vor crește la 14–17 grade. În prima săptămână din septembrie, acestea vor scădea din nou ușor, până la 12–13 grade.

În prima zi a intervalului, temperaturile maxime vor fi în jur de 21 de grade. Până pe 30 august, vremea se va încălzi considerabil, cu maxime de 31–32 de grade. La final de august și început de septembrie sunt prognozate 28–29 de grade, iar după 4 septembrie valorile vor coborî spre 26 de grade.

Și minimele vor urma aceeași evoluție. Nopțile de început vor fi răcoroase, cu temperaturi de 6–10 grade, dar spre sfârșitul lunii august acestea vor urca la 14–15 grade. În prima săptămână din septembrie, minimele vor scădea ușor, situându-se între 12 și 14 grade.

Ploi slabe pot apărea la începutul intervalului, iar probabilitatea de precipitații va crește după 31 august.

La începutul perioadei, vremea va fi răcoroasă, mai ales dimineața și noaptea, cu maxime de 23–25 de grade și minime de 8–10 grade. Între 28 august și 2 septembrie se anunță o perioadă caldă, cu temperaturi maxime de 30–32 de grade și minime de 14–16 grade.

După 3 septembrie, se va răci, maximele coborând la aproximativ 26 de grade, iar minimele la 13–14 grade.Ploi izolate sunt posibile în prima zi a intervalului, următorul episod cu precipitații fiind așteptat după 3 septembrie.

În Dobrogea, temperaturile maxime vor crește treptat, de la 25 de grade în prima zi a intervalului, până la 31–33 de grade între 30 august și 1 septembrie. După această perioadă, se va înregistra o scădere ușoară, iar după 7 septembrie maximele vor fi în jur de 28 de grade.

Nopțile vor fi răcoroase la început, cu minime de aproximativ 13 grade. Spre finalul lunii august și începutul lui septembrie, minimele vor urca la circa 18 grade, urmând apoi o ușoară scădere după 5 septembrie.

Ploile vor fi în continuare rare, dar se pot semnala precipitații de scurtă durată la începutul intervalului și după 4 septembrie.

La munte, primele două zile vor fi reci pentru această perioadă, cu maxime de 12–15 grade și minime de 2–4 grade. Până la sfârșitul lunii august (29–30 august), temperaturile vor crește treptat, ajungând la 23 de grade ziua și 10–12 grade noaptea.

În prima săptămână din septembrie, maximele vor fi între 17 și 20 de grade, iar minimele între 8 și 11 grade. Ploile izolate sunt posibile la începutul intervalului, iar după 31 august probabilitatea apariției precipitațiilor în mai multe zone va crește.