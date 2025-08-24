Vremea Prognoza meteo, 24 august. Vreme răcoroasă în nord, căldură în sud-vest







La sfârșitul weekendului, în nordul țării se vor înregistra temperaturi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, anunță Administrația Națională de Meteorologie. În restul țării, valorile termice vor coborî ușor sub mediile climatologice.

Cerul va fi variabil, cu episoade de înnorări și averse mai ales în Moldova și în Carpații Orientali, pe suprafețe mai restrânse în Transilvania și izolat în Maramureș.

Vântul va sufla cu putere, în special la munte, unde pe rafalele vor ajunge la 70–80 km/h. Temporar, vor fi episoade de vânt mai puternic și în sud, centru și est, unde vitezele se vor situa în jurul a 45–55 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 24 de grade, mai ridicate în sud și sud-est, unde se pot apropia de 29 de grade. Minimele vor oscila între 3 și 13 grade, dar în depresiunile din estul Transilvaniei pot coborî până la 0 grade, în timp ce pe litoral vor rămâne ușor mai ridicate.

În Capitală, temperaturile din timpul zilei se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă. Cerul va fi parțial noros, iar vântul va sufla moderat, cu unele intensificări de până la 35–45 km/h pe parcursul zilei. Maxima termică va atinge aproximativ 28 de grade, în timp ce minima se va încadra între 10 și 13 grade.

La începutul săptămânii, vremea nu va aduce schimbări importante față de zilele precedente. În nord va rămâne rece, iar în restul teritoriului răcoroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe pe arii restrânse la munte în timpul zilei și în sud-est pe parcursul nopții. Vântul va fi slab până la moderat, dar va avea intensificări pe crestele montane și în Dobrogea, potrivit ANM.

La sfârșitul lunii august, în estul și sud-estul țării temperaturile se vor menține în jurul mediilor climatologice, în timp ce în celelalte zone, mai ales în sud-vest, valorile termice vor continua să fie peste normalul perioadei. În ceea ce privește precipitațiile, acestea sunt prognozate la niveluri apropiate de media lunară, fără abateri importante în nicio regiune.