Vremea Meteorologii Accuweather anunță când vom vedea prima ninsoare în 2025







Meteorologii Accuweather au anunțat deja data aproximativă la care va ninge prima dată în sezonul rece din 2025 în România. Deși țara se află încă în plină vară, specialiștii au prezentat o estimare pentru lunile următoare, inclusiv pentru debutul sezonului de toamnă, potrivit Fanatik.

În România, vremea ultimilor ani a demonstrat că tranziția de la cald la rece și invers se poate face foarte rapid, într-un interval de doar câteva doar zile sau câteva ore.

În luna mai, trecerea de la vremea de iarnă la cea de vară s-a produs foarte repede. În prezent, mai multe regiuni au trecut de la caniculă extremă, de 40 – 41 de grade Celsius, la o perioadă „tomnatică”. Pe 9 iulie, maximele din Vest au fost de 16 – 17 grade, după ce cu o zi înainte erau 38 – 39 de grade.

Meteorologii Accuweather au prezentat date preliminare pentru lunile care urmează. Primele ninsori ar putea apărea în debutul lunii octombrie, chiar pe 1 octombrie la Predeal. Temperaturile minime vor fi în jur de 1 – 2 grade, iar maximele nu vor depăși 11 – 12 grade.

În zonele înalte, începutul lunii octombrie va fi rece. La Cavnic, Maramureș, temperaturile diurne nu vor trece de 10 – 11 grade Celsius, iar pe timpul nopții temperturile se vor apropia de pragul înghețului.

La Borșa, Maramureș, maximele vor fi 10 – 12 grade Ceslsius, iar nopțile vor fi la limita înghețului la sol. Alte zone montane în care se vor putea vedea primii fulgi în octombrie sunt: Păltiniș (Sibiu), Tușnad (Harghita), Sinaia (Predeal) și Novaci (Gorj).

Experții preconizează un vortex polar mai puțin intens decât media la începutul sezonului rece. Această situație sporește probabilitatea ca Europa să traverseze intervale friguroase și episoade de ninsoare. Fenomenul La Niña, care are în mod tradițional o șansă de 60–75% să genereze „încălziri bruște stratosferice”, slăbește vortexul și favorizează pătrunderea valurilor de frig.

În 2024, meteorologii ANM emiteau avertizări de cod portocaliu pentru lapoviță și ninsoare în zonele montane încă de la finalul lunii septembrie.

Astfel, anul trecut la Bâlea Lac, primii fulgi de zăpadă au căzut pe 29 septembrie, iar temperatura scăzuse enorm, astfel s-a ajuns la -1 grad Celsius.