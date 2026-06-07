Știrile despre vremea extremă sau dezastre naturale pot să provoace și furtuni de anxietate în rândul populației, spune un cercetător citat de Associated Press, care oferă și câteva sfaturi de combatere a fenomenului.

Din fericire, există mai multe modalități de a reduce acest stres, potrivit experților în sănătate mintală care au ajutat persoane care au trecut prin dezastre. Unul dintre cele mai importante lucruri de făcut este să ai un plan, spun ei.

„Pregătirea este întotdeauna unul dintre cele mai puternice instrumente pe care mi le pot imagina - nu doar pentru siguranță, ci și pentru sănătatea mintală”, a declarat Ruben Juarez, economist specializat în sănătate la Universitatea din Hawaii, profesor care a condus Studiul privind expunerea la incendiile de vegetație din Maui, care a analizat impactul asupra sănătății și social al incendiilor mortale din 2023.

Când vremea extremă sau dezastrul se termină, spune cercetătorul, trebuie să încerci să restabilești un sentiment de normalitate căutând sprijin, revenind la rutine și ajutându-i pe ceilalți.

Kevin Westmoreland, coproprietar al restaurantului The Corner Kitchen din Asheville, Carolina de Nord, a învățat tehnici de meditație și exerciții de respirație pentru a face față stresului pe care îl poate prezenta industria restaurantelor. Când rămășițele uraganului Helene au dezlănțuit torenți de ploaie asupra statului acum doi ani, apă și noroi s-au revărsat în restaurant și „totul a fost aruncat în interiorul clădirii ca și cum ar fi fost într-un blender”, își amintește el.

„Tot ce puteai face pentru a trece peste asta era să încerci să respiri adânc și să mergi mai departe, pas cu pas”, a spus el.

O modalitate de a reduce anxietatea este să te pregătești cât mai bine posibil din timp, inclusiv să stabilești un plan cu privire la ce trebuie făcut în timpul unui dezastru.

Întocmirea unui plan de evacuare și pregătirea unui kit de urgență pot oferi un sentiment de control, a spus Melissa Brymer, psiholog și directoare a programelor pentru terorism și dezastre la Centrul Național UCLA-Duke pentru Stres Traumatic al Copilului.

Ea recomandă un ghid pas cu pas pentru familii la adresa ready.gov/plan. Crucea Roșie Americană are, de asemenea, ghiduri extinse pentru pregătirea în caz de uragane.

Potrivit acestora, e bine să te asiguri că ai făcut pregătiri speciale pentru orice persoană cu dizabilități, nevoi speciale, proaspete mame și viitoare mame, sfătuiește Brymer, precum și să incluzi animalele de companie în planurile de dezastru.

Vremea este imprevizibilă, așa că este util să accepți că există lucruri pe care nu le poți controla.

Informarea poate oferi oamenilor un sentiment de control în condiții meteorologice extreme. E bine să te concentrezi pe fapte, adunând informații din surse de încredere și să fii la curent cu avertizările meteo.

De asemenea, e bine să-ți împărtășești temerile și preocupările cu prietenii, rudele, un terapeut sau alte persoane, potrivit Asociației Americane pentru Anxietate și Depresie.

Părinții ar trebui să ia în considerare discuțiile cu copiii într-un mod direct, explicându-le că furtunile sunt normale. Copiilor le poate fi frică de furtuni, dar mulți sunt interesați să afle mai multe despre ele.

Este în regulă să recunoaștem că este o perioadă stresantă, a spus Brymer. Dar adulții ar trebui să limiteze unele conversații doar la alți adulți pentru a evita îngrijorarea excesivă a copiilor.

„Copiii înregistrează cumva panica noastră și apoi vor intra în panică dacă începem să intrăm în panică”, a spus ea. „Nu vrem ca ei să înceapă să-și facă griji pentru noi.”

Una dintre concluziile studiului privind incendiile de vegetație din Maui a fost că efectele asupra sănătății mintale s-au răspândit în întreaga comunitate și au fost observate la multe persoane care nu se aflau în zona incendiată, a spus Juarez. Așa că sănătatea mintală ar putea fi afectată de dezastrele care lovesc comunitatea, chiar dacă nu te afectează direct.