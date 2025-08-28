Vremea Prognoza meteo, 28 august. România, sub un nou val de caniculă. Când se întorc vijeliile







Spre final de săptămână, temperaturile se vor menține ridicate în majoritatea județelor, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că valul de caniculăcaniculă persistă în Banat, unde temperaturile maxime vor atinge 35 de grade Celsius.

În restul țării, vremea va rămâne caldă, cu cer predominant senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Banat și în zonele montane, unde rafalele vor ajunge la 40–50 km/h.

Valorile maxime ale zilei se vor încadra între 26 și 35 de grade, iar temperaturile minime nocturne vor varia între 2 grade în depresiunile estice ale Transilvaniei și 21–22 de grade pe litoral și în Dealurile de Vest. Dimineața, izolat, se va semnala ceață.

În Capitală, cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Minimele dimineții vor fi cuprinse între 13 și 16 grade, iar după-amiaza mercurul din termometre va urca până la circa 31 de grade.

Sfârșitul lunii august și primele zile din septembrie vor aduce temperaturi ridicate în cea mai mare parte a țării. Până pe 1 septembrie, valorile termice vor fi apropiate de mediile normale pentru această perioadă, cu ușoare scăderi locale în sud, est și centru. Cantitatea de precipitații va fi redusă.

După un început mai moderat, cu maxime de aproximativ 26 de grade pe 25 august, temperaturile vor crește treptat, atingând între 30 august și 2 septembrie valori de 34–35 de grade în mai multe regiuni. Ulterior, se va resimți o răcire ușoară, cu maxime medii în jur de 30 de grade.

Primele zile ale lunii septembrie vor menține temperaturi ridicate în mare parte din țară, aducând un început de toamnă cu aer de vară, mai ales în regiunile sudice și sud-vestice. Precipitațiile vor fi reduse, iar zilele vor rămâne predominant însorite.

În prima săptămână a lunii septembrie, între 1 și 8, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât normalul perioadei în toată țara, cu valori mai accentuate în sud. Precipitațiile vor fi mai reduse în sud-vest, în timp ce în restul regiunilor se vor menține aproape de mediile obișnuite.

Între 8 și 15 septembrie, vremea va continua să fie mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă, în special în sud și sud-vest, unde maximele vor depăși mediile climatice. În regiunile vestice și sudice se vor înregistra ușoare creșteri de temperatură, iar în restul țării valorile se vor situa aproape de normal. Precipitațiile vor fi mai scăzute în vest, centru și sud, iar în nord și est acestea se vor apropia de valorile obișnuite.

În intervalul 15–22 septembrie, temperaturile vor rămâne ușor peste mediile normale, cu cel mai mare accent în sud-vest. Cantitatea de precipitații va fi, în cea mai mare parte a țării, apropiată de valorile climatice obișnuite.