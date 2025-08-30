Social Marea artistă care a debutat într-un păr, la Șicula, are propriul festival. Una dintre cele mai frumoase voci și chipuri din România







Florica Bradu a cucerit o lume cu vocea ei și cu gropițele din obraji. Orădeanca, originară din Șicula, Arad, a fost Miss Europa Primavera în 1972. Azi, după o carieră peste 60 de ani pe scenă, Florica Bradu și-a păstrat același farmec. Dublat de un stil oratoric care a făcut din Florica Bradu o profesoară de limba română adorată de elevi.

Un artist originar din Șicula Arad, Ciprian-Mircea Tărșan. a avut un vis. Acela de a dedica artiștilor din satul său un eveniment de care să se audă în toată țara. Fiindcă, spune artistul, Șicula nu este reprezentativă doar prin costumul popular, ci și prin cele trei “flori” ale cântecului popular românesc. Este vorba de: Rodica Ardelean Onița, Cornelia Căprariu Roman și Florica Bradu.

"Am considerat că este potrivit ca Festivalul să îi poarte numele celei mai renumite dintre ele și să fie organizat aici. În locul dumneaei de naștere. În vatra părintească". Festivalul a avut loc în acest weekend, iar cele trei “flori” ale cântecului popular au fost acolo. Pe scenă. Pentru a promova tinerele talente din folclor.

Pentru Florica Bradu, Șicula e „ lumea cântecului popular. Încă din clasele primare a fost sfătuită să cânte . Întotdeauna s-a bucurat că face publicul fericit. S-a hrănit cu aplauzele cu care o răsplătea publicul. Lucreţia Ciobanu, Achim Nica i-au inspirat copilăria. Marii artişti pe care îi asculta la radio la emisiunea „Muzică la cererea ascultătorilor”.

„Mă tot gândeam cum să fac să am studioul meu. Ca muzica mea să se audă peste sat. Şi aşa am ales cel mai înalt pom din ogradă, un păr. Şi la ora 12, în fiecare zi, de primăvara până toamna, aveam emisiune... Aici Radio România- îl şi mutasem la mine în ogradă…. Şi acum la cererea ascultătorilor….” La început aveam mai puţin ascultători. Apoi cântam pentru bătrânii satului care nu mergeau la munci. Părinţii nu ştiau nimic ce făceam eu în fiecare zi la 12. Până într-o zi când o femeie i-a spus mamei mele: Sofia, atât de frumos cântă Florica! De unde ştii?Are emisiune…Mama mi-a spus că acum am crescut… făcusem emisiune în clasa a V-a, a VI-a, a VII şi că acum sunt mare şi trebuie să renunţ. Cine cântă în pom? Nu m-am lăsat până într-o zi când cine intră pe uşa ocolului în plină emisiune: mama.. Dă-te Jos! Şi aşa mi-am întrerupt emisiunea", a povestit Florica Bradu.

La 15-16 ani a fost remarcată de Ansamblul Ciocârlia. Părinții nu au vrut să audă că ar putea pleca la București să devină artistă. La un concurs, a remarcat-o reputatul folclorist Ion Bradu (tatăl reputatului scriitor Mircea Bradu, fostul director al Teatrului din Oradea). Ion Bradu i-a devenit socru și " a avut o influenţă excepţională în devenirea mea ca artist, un profesionist care a născut în mine dorinţa de a culege folclor". Artista spune că e recunoscătoare pentru cum Dumnezeu a rânduit să reprezinte ţara pe toate scenele lumii.

"Sunt extrem de emoționată că festivalul-concurs de la Șicula îmi poartă numele. Cred că sunt cele mai mari emoții ale carierei mele. În mod obișnuit, un astfel de festival se face după ce interpretul pleacă în lumea fără dor... Am purtat cântecele noastre în toată lumea asta mare. Nu am uitat niciodată de Șicula! Pentru mine, Șicula este centrul lumii! Și va rămâne așa!", a spus Florica Bradu care trăiește de peste 60 de ani la Oradea pentru glasularadului. Primarul comunei Șicula, Nuțu Valea spune că intenția este ca acest acest festival să fie unul de notorietate și relevanță națională, pentru că Șicula merită acest lucru. Și ca artista care îi dă numele: unica Florica Bradu.