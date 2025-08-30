Sport

Fotbal european. Manchester United, victorie cu forcepsul contra lui Burnley. Tottenham, eșec surprinzător cu Bournemouth

Fotbal european. Manchester United, victorie cu forcepsul contra lui Burnley. Tottenham, eșec surprinzător cu Bournemouthsursa: Facebook
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Manchester United s-a impus, azi, pe „Old Trafford”, scor 3-2, în fața celor de la Burnely, în etapa a 3-a a Premier League. A fost un succes, primul din acest campionat, venit în ultimele secunde. Gazdele s-au chinuit și au fost egalate de fiecare dată după ce au condus. Scorul a fost deschis de Josh Cullen, jucătorul oaspeților, care și-a învins propriul portar în minutul 27. Burnely a egalat după reușita lui Lyle Foster din minutul 55.

Manchester United, prima victorie în acest sezon, 3-2 pe teren propriu cu Burnley

Iar United a trecut din nou la conducere, după golul marcat de Bryan Mbeumo (57). Jaidon Anthony a egalat la 2 în minutul 66, Bruno Fernandes a fost decisiv după ce a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 90+7.

În aceeași rundă, Tottenham a avut mari probleme contra celor de la Bournemouth. Londonezii au cedat pe teren propriu cu 0-1, gol marcat la începutul confruntării, în minutul 5, de Evanilson. Gazdele nu au jucat nimic și nu au putut nici măcar să restabilească egalitatea.

Chelsea n-a avut emoții mari cu Fulham

Chelsea s-a impus pe teren propriu în fața lui Fulham, scor 2-0, goluri reușite de Joao Pedro în minutul 45+9 și de Enzo Fernandez, cel care a transformat un penalty în minutul 56.

Avantajele neștiute ale cardurilor bancare. Tactici prin care băncile încearcă să elimine numerarul
Avantajele neștiute ale cardurilor bancare. Tactici prin care băncile încearcă să elimine numerarul
Zvonul care a stârnit haos în online: Donald Trump e mort
Zvonul care a stârnit haos în online: Donald Trump e mort

sursa: Facebook

Everton a plecat cu toate punctele după deplasarea de la Wolverhampton. Pentru gazde au punctat Hwang Hee-chan (21) și Rodrigo Gomes (79), oaspeții au mișcat tabela de marcaj prin Beto (7), Iliman Ndiaye (33) și Kieman Dewsbury-Hall (55).

Remiză cu șase goluri între Werder și Bayer

Meci spectaculos în Bundesliga, între Werder Bremen și Bayer Leverkusen, încheiat la egalitate, scor 3-3. Oaspeții au condus după golurile lui Patrik Schick (5) și Malik Tillman (35), gazdele au redus din diferență prin Romano Schmid (44 - din penalty). Leverkusen a punctat apoi prin același Schick, care a transformat un penalty în minutul 64, Werder a egalat, deși avea un om mai puțin pe teren, după eliminarea lui Niklas Stark (63). Au înscris Isaac Schimdt (76) și Abdoul Karim Coulibaly (90+4).

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:29 - Superliga. Unirea Slobozia - Universitatea Cluj, 0-1. Echipa lui Sabău prinde culoare în obraji
21:19 - Avantajele neștiute ale cardurilor bancare. Tactici prin care băncile încearcă să elimine numerarul
21:10 - Jumătate dintre adulții din SUA recunosc beneficiile pentru sănătate ale unui regim alimentar bazat pe plante
21:00 - Blocaj în România, săptămâna viitoare. Programul cu publicul, suspendat din cauza grevei
20:51 - Accident grav la o fabrică de beton de lângă Chişinău. Victima a zăcut o oră fără ajutor
20:42 - Cum poate fi folosit zațul de cafea în grădină și în casă

Proiecte speciale