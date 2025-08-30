Sport Fotbal european. Manchester United, victorie cu forcepsul contra lui Burnley. Tottenham, eșec surprinzător cu Bournemouth







Manchester United s-a impus, azi, pe „Old Trafford”, scor 3-2, în fața celor de la Burnely, în etapa a 3-a a Premier League. A fost un succes, primul din acest campionat, venit în ultimele secunde. Gazdele s-au chinuit și au fost egalate de fiecare dată după ce au condus. Scorul a fost deschis de Josh Cullen, jucătorul oaspeților, care și-a învins propriul portar în minutul 27. Burnely a egalat după reușita lui Lyle Foster din minutul 55.

Iar United a trecut din nou la conducere, după golul marcat de Bryan Mbeumo (57). Jaidon Anthony a egalat la 2 în minutul 66, Bruno Fernandes a fost decisiv după ce a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 90+7.

În aceeași rundă, Tottenham a avut mari probleme contra celor de la Bournemouth. Londonezii au cedat pe teren propriu cu 0-1, gol marcat la începutul confruntării, în minutul 5, de Evanilson. Gazdele nu au jucat nimic și nu au putut nici măcar să restabilească egalitatea.

Chelsea s-a impus pe teren propriu în fața lui Fulham, scor 2-0, goluri reușite de Joao Pedro în minutul 45+9 și de Enzo Fernandez, cel care a transformat un penalty în minutul 56.

Everton a plecat cu toate punctele după deplasarea de la Wolverhampton. Pentru gazde au punctat Hwang Hee-chan (21) și Rodrigo Gomes (79), oaspeții au mișcat tabela de marcaj prin Beto (7), Iliman Ndiaye (33) și Kieman Dewsbury-Hall (55).

Meci spectaculos în Bundesliga, între Werder Bremen și Bayer Leverkusen, încheiat la egalitate, scor 3-3. Oaspeții au condus după golurile lui Patrik Schick (5) și Malik Tillman (35), gazdele au redus din diferență prin Romano Schmid (44 - din penalty). Leverkusen a punctat apoi prin același Schick, care a transformat un penalty în minutul 64, Werder a egalat, deși avea un om mai puțin pe teren, după eliminarea lui Niklas Stark (63). Au înscris Isaac Schimdt (76) și Abdoul Karim Coulibaly (90+4).