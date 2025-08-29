Sport Conference League: Universitatea Craiova, repartizată în urna a șasea. UEFA a anunțat urnele pentru tragerea la sorți







UEFA a făcut publice, vineri, componențele urnelor valorice pentru tragerea la sorți a fazei principale din Conference League, programată pentru astăzi, de la ora 14:00. În această etapă a competiției, Universitatea Craiova va fi prezentă în urna a șasea, urmând să-și afle adversara dintr-unul dintre cele cinci grupe valorice superioare.

Potrivit structurării anunțate de forul european, echipele au fost împărțite în funcție de coeficientul UEFA, iar în prima urnă se regăsesc cluburi cu experiență și rezultate notabile în competițiile continentale. Printre acestea se numără:

Fiorentina (Italia),

AZ Alkmaar (Țările de Jos),

Shakhtar Donetsk (Ucraina),

Slovan Bratislava (Slovacia),

Rapid Viena (Austria),

Legia Varșovia (Polonia).

Tragerea la sorți pentru Conference League aduce în urna a doua o serie de formații cu experiență internațională și performanțe notabile în campionatele interne. Printre acestea se numără:

Sparta Praga, una dintre cele mai bune echipe din Cehia,

Dinamo Kiev, club cu un palmares bogat, recunoscut pentru prezențele în Liga Campionilor și Europa League în ultimele decenii,

Crystal Palace, reprezentanta Angliei,

Lech Poznań, din Polonia,

Spania este reprezentată de Rayo Vallecano,

Shamrock Rovers, din Irlanda.

Echipele distribuite în urna a treia sunt deja cunoscute. Printre acestea se numără formații din șase campionate europene diferite, fiecare aducând un plus de diversitate competiției.

Germania este reprezentată de Mainz,

Franța este reprezentată de Strasbourg,

Cipru, reprezentat de Omonia,

Jagiellonia Białystok, campioana în premieră a Poloniei.

Slovenia este reprezentată de Celje,

Croația mizează pe Rijeka.

La tragerile la sorți pentru fazele preliminare ale UEFA Conference League, în urna a patra au fost alocate următoarele echipe:

Zrinjski din Bosnia și Herțegovina,

Lincoln Red Imps din Gibraltar,

KuPS Kuopio din Finlanda,

AEK Atena din Grecia,

Aberdeen din Scoția,

Drita din Kosovo.

De asemenea, la tragerile la sorți pentru Conference League, urna a 5-a cuprinde șase echipe europene. Printre acestea se numără:

Breiðablik din Islanda,

Sigma Olomouc din Republica Cehă,

Samsunspor din Turcia,

Raków din Polonia,

AEK Larnaca din Cipru,

Shkëndija din Macedonia.

În competiția UEFA Conference League, urna a șasea include șase echipe europene. Acestea sunt:

Häcken din Suedia,

Lausanne-Sport din Elveția,

Universitatea Craiova din România,

Hamrun Spartans din Malta,

Noah din Armenia,

Shelbourne din Irlanda.

Faza grupelor în Conference League va începe în toamna acestui an, cu meciuri programate în următoarele date:

Prima rundă: 2 octombrie 2025,

A doua rundă: 23 octombrie 2025,

A treia rundă: 6 noiembrie 2025,

A patra rundă: 27 noiembrie 2025,

A cincea rundă: 11 decembrie 2025,

A șasea rundă: 18 decembrie 2025