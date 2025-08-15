Sport K Haecken – CFR Cluj și Istanbul Başakşehir – Universitatea Craiova, în play-off-ul Conference League







CFR Cluj și Universitatea Craiova vor disputa în deplasare prima manșă a play-off-ului competiției de fotbal Conference League, programată pe 21 august. Campioana României va întâlni formația suedeză BK Haecken, în timp ce oltenii vor înfrunta echipa turcă Istanbul Başakşehir.

AEK Atena, echipă la care evoluează mijlocașul român Răzvan Marin, are parte de o dublă dificilă împotriva belgienilor de la Anderlecht Bruxelles.

Legia Varșovia, pregătită de antrenorul român Edward Iordănescu, va juca împotriva formației scoțiene Hibernian Edinburgh. Tot în această fază, polonezii de la Rakow Czestochowa, cu fundașul român Bogdan Racovițan în lot, vor înfrunta bulgarii de la Arda Kârdjali.

Gyori ETO, formație maghiară la care evoluează patru fotbaliști români – Ștefan Vlădoiu, Deian Boldor, Paul Anton și Claudiu Bumba – va întâlni echipa austriacă SK Rapid Viena.

Rayo Vallecano, cu fundașul român Andrei Rațiu în efectiv, se va duela cu formația belarusă Neman Grodno.

Hamrun Spartans (Malta) – RFS (Letonia)

Shelbourne Dublin (Irlanda) – Linfield Belfast (Irlanda de Nord)

Breidablik (Islanda) – AC Virtus (San Marino)

FC Drita (Kosovo) – Differdange 05 (Luxemburg)

Olimpija Ljubljana (Slovenia) – FC Noah (Armenia)

RC Strasbourg (Franța) – IF Broendby (Danemarca)

Jagiellonia Bialystok (Polonia) – FC Dinamo City (Albania)

Șahtior Donețk (Ucraina) – Servette Geneva (Elveția)

RSC Anderlecht Bruxelles (Belgia) – AEK Atena (Grecia)

Istanbul Başakşehir (Turcia) – Universitatea Craiova (România)

Crystal Palace (Anglia) – Fredrikstad (Norvegia)

NK Celje (Slovenia) – Banik Ostrava (Cehia)

Rakow Czestochowa (Polonia) – Arda Kârdjali (Bulgaria)

Hibernian Edinburgh (Scoția) – Legia Varșovia (Polonia)

Levski Sofia (Bulgaria) – AZ Alkmaar (Olanda)

Polisia Jitomir (Ucraina) – Fiorentina (Italia)

Gyori ETO (Ungaria) – SK Rapid Viena (Austria)

Neman Grodno (Belarus) – Rayo Vallecano (Spania)

Lausanne-Sport (Elveția) – Beşiktaş Istanbul (Turcia)

Santa Clara (Portugalia) – Shamrock Rovers (Irlanda)

Rosenborg Trondheim (Norvegia) – FSV Mainz (Germania)

Sparta Praga (Cehia) – Riga FC (Letonia)

BK Haecken (Suedia) – CFR Cluj (România)

Wolfsberger AC (Austria) – Omonia Nicosia (Cipru)

Manșa secundă se va disputa pe 28 august.