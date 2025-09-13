Sport

Inter Milano, înfrângere dramatică cu Juventus: 3-4. Echipa lui Chivu e pe locul 7

Inter Milano, înfrângere dramatică cu Juventus: 3-4. Echipa lui Chivu e pe locul 7Cristi Chivu. Sursa foto: Facebook/Inter Milano
Inter Milano, echipa antrenată de românul Cristian Chivu, a suferit o înfrângere dramatică în deplasare, scor 3-4, în fața lui Juventus Torino, sâmbătă seara, în etapa a treia din Serie A. Partida a oferit momente pline de intensitate, răsturnări de scor și debuturi spectaculoase.

Juventus a preluat conducerea în prima repriză

Brazilianul Bremer a fost protagonistul primei reprize pentru Juventus. În minutul 14, el a oferit pasa decisivă pentru Lloyd Kelly, care a deschis scorul pentru gazde. Inter a încercat să revină, iar Hakan Calhanoglu a egalat cu un șut de la distanță, în minutul 30. Totuși, opt minute mai târziu, Bremer a contribuit din nou decisiv, oferind pasa pentru golul superb al lui Kenan Yildiz, iar Juventus a intrat la vestiare cu un avantaj de 2-1.

Schimbările lui Cristian Chivu au adus o revenire temporară

În repriza a doua, antrenorul Cristian Chivu a efectuat schimbări inspirate în minutul 64, introducând trei jucători noi. Impactul a fost imediat: Zielinski a oferit pasa decisivă lui Hakan Calhanoglu, care a egalat cu un voleu spectaculos, în minutul 65.

Ulterior, Dimarco, introdus odată cu Zielinski, a pasat decisiv pentru Marcus Thuram, care a adus Inter în avantaj pentru prima dată în meci, în minutul 76.

Final dramatic și victoria Juventus

În minutul 82, Kephrem Thuram, fratele lui Marcus, a egalat pentru gazde cu o lovitură de cap. Meciul a fost decis în ultimele secunde, când Adzic a înscris primul său gol în Serie A, în al doilea minut de prelungire, aducând victoria lui Juventus cu 4-3.  După acest succes, Juventus Torino adună nouă puncte din trei meciuri și conduce clasamentul Serie A. Inter Milano, sub conducerea lui Cristian Chivu, rămâne cu trei puncte și ocupă locul 7.

