Italienii în entuziasm, după victoria lui Chivu: Bravo, Inter! Ce s-a întâmplat anul trecut e mult în urmă

Start perfect pentru Inter în noul sezon de Serie A: 5–0 pe „Giuseppe Meazza” cu Torino, la debutul pe bancă al lui Cristian Chivu. Au marcat Bastoni, Thuram (dublă), Lautaro Martínez și Ange-Yoan Bonny. Într-o seară în care nerazzurri au dominat de la un capăt la altul și au semnalat că au intenții serioase pentru un nou titlu. Potrivit Reuters, este primul succes al lui Inter la cel puțin cinci goluri în prima etapă din 1961.

La final, Chivu a felicitat echipa și a transmis mesajul așteptat de fani după dezamăgirea precedentă: „Am încercat să ne prezentăm la debut în cea mai bună condiție posibilă, deși am avut puțin timp. Băieții vor să lase în urmă partea negativă a sezonului trecut”, a spus tehnicianul, adăugând că pentru discuțiile de mercato „va fi timp”. „Bravo, Inter! Acum tot ce s-a întâmplat anul trecut e în spate”, a sintetizat el.

Pe teren, Inter a deschis scorul prin Alessandro Bastoni după un corner, iar Marcus Thuram a dublat avantajul înainte de pauză. Repriza secundă a adus golul de 3–0 al lui Lautaro Martínez, al doilea reușit de Thuram și execuția lui Bonny pentru 5–0, în fața unui Torino depășit la toate capitolele. ReutersAP News

Debutul convingător vine la două luni după ce Inter l-a numit pe Cristian Chivu antrenor principal, în locul lui Simone Inzaghi, plecat după finala Ligii Campionilor pierdută în mai. Românul a semnat pe doi ani, pariul clubului fiind clar: reconstrucție rapidă și revenire la standardele care au consacrat lotul. „Simt responsabilitate, nu vorbesc despre emoții”, spunea Chivu chiar înaintea startului.

Pentru nerazzurri, victoria nu înseamnă doar trei puncte și un golaveraj excelent, ci și resetarea narațiunii după un final amar de stagiune trecută. Urmează un calendar dens, însă primul test a livrat exact ce cere San Siro: intensitate, claritate tactică și eficiență în fața porții, scrie Gazetta dello Sport.