Sport Cristi Chivu, la marele debut în Serie A. Inter Milano - Torino, ora 21.45







Cristi Chivu (44 de ani) va debuta, în această seară, de la ora 21.45 (în direct la Digi Sport 1 și la Prima Sport 1), în Serie A. Echipa românului, Inter Milano, o întâlnește pe teren propriu, pe AC Torino, în prima etapă a campionatului Italiei. Palmaresul ultimelor 12 întâlniri directe este net favorabil interiștilor. Care au câștigat 11 partide și au un golaveraj de 12-2.

Antrenorul român a pregătit-o în sezonul trecut pe Parma, singura echipă la care a lucrat la nivel înalt. Ca jucător, a evoluat la Inter în intervalul 2007 - 2014 și printre alte trofee și-a trecut în palmares și Liga Campionilor (2010).

În această vară, Inter, sub comanda tehnicianului român, a evoluat la Campionatul Mondial al Cluburilor. Acolo unde nu a strălucit, pentru că a fost eliminată în faza optimilor de finală de brazilienii de la Flumineze, după un eșec cu scorul de 0-2.

Inter: Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro, Thuram Antrenor: Cristi Chivu

Torino: Israel - Pedersen, Coco, Masina, Biraghi - Casadei, Ilkhan, Gineitis - Ngonge, Adams, Vlasic Antrenor: Marco Baroni