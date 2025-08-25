Sport

Cristi Chivu, la marele debut în Serie A. Inter Milano - Torino, ora 21.45

sursa: Facebook
Cristi Chivu (44 de ani) va debuta, în această seară, de la ora 21.45 (în direct la Digi Sport 1 și la Prima Sport 1), în Serie A. Echipa românului, Inter Milano, o întâlnește pe teren propriu, pe AC Torino, în prima etapă a campionatului Italiei. Palmaresul ultimelor 12 întâlniri directe este net favorabil interiștilor. Care au câștigat 11 partide și au un golaveraj de 12-2.

Antrenorul român a pregătit-o în sezonul trecut pe Parma, singura echipă la care a lucrat la nivel înalt. Ca jucător, a evoluat la Inter în intervalul 2007 - 2014 și printre alte trofee și-a trecut în palmares și Liga Campionilor (2010).

În această vară, Inter, sub comanda tehnicianului român, a evoluat la Campionatul Mondial al Cluburilor. Acolo unde nu a strălucit, pentru că a fost eliminată în faza optimilor de finală de brazilienii de la Flumineze, după un eșec cu scorul de 0-2.

„Am lucrat bine, am avut o pregătire scurtă, dar intensă. Jucătorii au dat dovadă de disponibilitate și s-au implicat total. Suntem un proiect în dezvoltare și ne dorim mereu să progresăm, atât individual, cât și ca echipă.

Avem o abordare consecventă cu strategia clubului și sunt mulțumit de lotul pe care îl avem. Urmăm o direcție clară, axată pe jucători tineri care aduc valoare echipei”, a spus Cristi Chivu înaintea debutului de sezon din Serie A.

Inter Milano - AC Torino, echipe probabile

Inter: Sommer - Pavard, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Dimarco - Lautaro, Thuram Antrenor: Cristi Chivu

Torino: Israel - Pedersen, Coco, Masina, Biraghi - Casadei, Ilkhan, Gineitis - Ngonge, Adams, Vlasic Antrenor: Marco Baroni

