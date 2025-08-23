EVZ Special Divorțul în 2025. Cât durează, cât costă și ce capcane există







În România anului 2025, divorțul rămâne unul dintre cele mai delicate și complexe procese prin care poate trece o familie. Dincolo de dimensiunea emoțională, există și numeroase aspecte juridice, administrative și financiare. Cei implicați trebuie să le cunoască și să le gestioneze cu atenție. Procedura nu este întotdeauna simplă. Durata, costurile și pașii necesari pot varia în funcție de modul în care se desfășoară separarea: pe cale amiabilă, la notar, sau prin intermediul instanței.

Totodată, mulți dintre cei care ajung să pornească un astfel de demers se confruntă cu adevărate capcane: termene prelungite, taxe neprevăzute sau dispute privind custodia copiilor și împărțirea bunurilor. Lipsa de informare sau graba de a încheia procedura poate complica lucrurile și mai mult. Avocatul Oana Roberta Crețu Turiga a explicat că un divorț nu se reduce doar la semnături și acte, ci presupune o pregătire atentă, consultanță juridică și o înțelegere clară a drepturilor și obligațiilor fiecărei părți.

Datele recente ale Institutului Național de Statistică arată că, în 2023, au fost înregistrate aproximativ 23.000 de divorțuri. Rata divorțurilor s-a situat la 1,04 la mia de locuitori - cea mai scăzută valoare din ultimul deceniu.

„Pentru anul 2024, cifrele oficiale nu au fost încă publicate, însă estimările arată că nivelul se menține constant. Numărul divorțurilor rămâne scăzut comparativ cu vârful atins acum zece ani, semn că familiile românești preferă astăzi stabilitatea sau, atunci când separarea este inevitabilă, aleg forme mai pragmatice și mai puțin conflictuale. Această tendință se aliniază și contextului european, unde creșterea divorțurilor, vizibilă în ultimele decenii, a încetinit considerabil. Concluzia este clară: divorțurile nu dispar, dar se transformă. Practica ne arată că tot mai multe cupluri preferă soluțiile amiabile – fie la notar, fie prin acord în fața instanței – tocmai pentru a evita procese lungi, costisitoare și adesea traumatizante”, a explicat avocatul.

Înainte de a iniția un divorț, primul pas recomandat de Oana Roberta Crețu Turiga este consultarea cu un avocat. Alegerea procedurii potrivite, administrativă, notarială sau judiciară, influențează durata, costurile și rezultatele procesului. „Un specialist poate să îi ajute pe soți să înțeleagă care este procedura cea mai potrivită pentru situația lor concretă: divorț pe cale amiabilă, la notar sau la ofițerul de stare civilă, atunci când există acord asupra tuturor aspectelor, sau divorț prin instanță, atunci când discuțiile privind copiii, pensia alimentară ori împărțirea bunurilor (dacă vor să facă și partajul) nu se pot finaliza printr-o înțelegere/tranzacție. Alegerea corectă a procedurii, încă de la început, poate economisi timp, bani și resurse emoționale”, spune avocatul.

De asemenea, un avocat are rolul de a sfătui persoanele în cauză din perspectivă obiectivă, pe lângă pregătirea actelor și apărarea intereselor clientului. „Avocatul poate să îi sfătuiască pe soți să nu ia decizii definitive sub impulsul emoțiilor de moment. Uneori, să-i ajute să reflecteze dacă soluția radicală a divorțului este într-adevăr cea mai potrivită. Abia după ce această decizie este asumată în cunoștință de cauză, vine etapa pregătirii actelor – certificatul de căsătorie, actele de identitate, certificatele de naștere ale copiilor, adeverință de venit (în cazul stabilirii cuantumului pensiei de întreținere) eventual documente referitoare la bunurile comune. Toate probele de care să se folosească (înscrisuri, schimburi de mesaje, e-mailuri, înregistrări, planșe foto, martori etc), dacă aleg divorțul pe cale judecătorească. Toate acestea sunt esențiale pentru ca procedura să decurgă rapid și fără surprize”, adaugă aceasta.

Specialista a explicat că durata unui divorț depinde de procedura aleasă de persoanele care se regăsesc într-o astfel de situație. În medie, vorbim de 30 de zile sau în cazul mai complexe, câțiva ani. „Atunci când soții se înțeleg asupra tuturor aspectelor, nu au copii minori și optează pentru divorțul pe cale administrativă, în fața ofițerului de stare civilă, procedura durează aproximativ 30 de zile. În situația în care există acord inclusiv cu privire la custodia copiilor și la împărțirea bunurilor, divorțul pe cale notarială se finalizează, de asemenea, în aproximativ 30 de zile.

În schimb, atunci când apar dispute și divorțul este soluționat de instanță, durata medie variază între șase luni și un an, doar în fața primei instanțe, în funcție de complexitatea cauzei și de gradul de încărcare al completelor de judecată. Mai mult, există situații litigioase deosebit de complexe, în special atunci când cererea de divorț include și aspecte referitoare la custodia minorilor, stabilirea locuinței acestora sau chiar partajul bunurilor comune, cazuri în care procedura se poate prelungi semnificativ, ajungând să dureze câțiva ani”, explică Oana.

Divorțul poate aduce costuri moderate sau chiar mari în unele situații. „Costurile unui divorț depind, în mod evident, de procedura aleasă și de complexitatea cazului. În cazul divorțului pe cale amiabilă, la notar sau la ofițerul de stare civilă, taxele sunt relativ reduse. Pot varia între câteva sute și aproximativ 1.000- 1.500 de lei, în funcție de onorariul notarului, dacă părțile au sau nu copii minori și de alte servicii suplimentare necesare”, explică avocatul.

Totuși, persoanele care aleg să divorțeze în instanță vor avea de plătit sume mult mai mari. „Divorțul pe cale judiciară presupune taxe judiciare de timbru care pornesc de la 100-200 lei (în funcție de culpa la desfacerea căsătoriei, dacă divorțul are lor prin acord sau nu). Însă, se pot ridica la câteva mii în situațiile în care divorțul este însoțit de partajul bunurilor dobândite în timpul căsătoriei. La aceste costuri se adaugă, frecvent, onorariile avocatului, care pot varia semnificativ în funcție de experiența acestuia, de complexitatea dosarului și de durata procesului”, explică Av. Oana Roberta Crețu Turiga.

Este frecvent ca divorțurile să aducă cu ele costuri indirecte sau surprize financiare. Acestea sunt aspecte la care cuplurile nu se gândesc de la început. „Printre acestea se numără onorariile experților – evaluatori imobiliari, contabili sau alți specialiști – în cazul partajului bunurilor dobândite în timpul căsătoriei, expertize psihologice privind părinții și minorii- atunci când se dezbat custodia și locuința minorilor și se pune problema înstrăinării părintești de către un părinte, precum și cheltuielile legate de deplasările la instanță și timpul efectiv petrecut în proces, care pot influența semnificativ activitatea profesională și viața personală. Pe lângă acestea, litigiile prelungite generează adesea un stres emoțional considerabil și pot implica costuri ascunse, precum consilierea psihologică sau medierea”, spune aceasta.

Specialista a venit și cu sfaturi importante pentru cei care urmează să treacă printr-un proces de divorț. „Primul sfat este să nu acționeze sub impulsul emoțiilor de moment. Să își acorde timp să reflecteze asupra situației. Trebuie să se asigure că divorțul este cu adevărat cea mai bună decizie. Și că au epuizat toate căile pentru salvarea căsniciei și a relației de familie. Este important să își pregătească apărarea, să adune toate documentele și probele necesare. Să fie conștienți de drepturile lor, pentru a putea aborda procesul cu claritate și siguranță.

Al doilea sfat este să se consulte cu un avocat de încredere încă de la început. Să le explice toate opțiunile legale și să îi ghideze în alegerea celei mai potrivite căi. Un avocat competent nu doar că le oferă siguranță juridică, dar poate și să tempereze deciziile impulsive. Să le arate cum să păstreze controlul asupra rezultatelor, mai ales în privința copiilor și bunurilor comune.

Al treilea sfat este să se concentreze pe ei înșiși și pe propriul echilibru. Să nu consume întreaga energie doar pentru divorț, să își găsească răbdarea. Să își redescopere puterea interioară și să se canalizeze către noul început. Prioritizarea propriei persoane le permite să gestioneze mai bine emoțiile și să păstreze resursele necesare pentru viața care urmează. Astfel, pun bazele unei reconstrucții sănătoase și conștiente”, explică Av. Oana Roberta Crețu Turiga.