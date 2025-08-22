Social MAE, atenționare pentru românii care merg în Italia. Sunt așteptate inundații în mai multe regiuni







Italia se confruntă, până sâmbătă, cu fenomene meteorologice severe și inundații în mai multe regiuni. În urma anunțului făcut de autoritățile italiene, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se îndreaptă spre această țară.

„Impactul poate deveni deosebit de grav în zonele rurale şi în apropierea cursurilor de apă, unde infrastructura a suferit daune semnificative la inundaţiile majore din anii precedenţi”, anunță reprezentanții Ministerului.

Conform informațiilor transmise de autoritățile italiene, până în după-amiaza zilei de 23 august, regiunile Emilia-Romagna, Toscana și Marche vor fi afectate de ploi abundente și viituri.

Ploile torențiale din ultimele ore au provocat creșteri rapide ale nivelului râurilor, ceea ce a generat un risc major de revărsări și alunecări de teren. În Toscana, cele mai expuse zone sunt provincia Livorno, în special între localitățile Cecina și Piombino, Insula Elba, dar și provinciile Pisa și Grosseto.

În Emilia-Romagna, autoritățile au instituit cod portocaliu de vreme severă pentru provinciile Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ravenna, Forlì-Cesena și Rimini, fiind afectate inclusiv localitățile situate în zona Munților Apenini.

În regiunea Marche, avertizările vizează provinciile Ancona, Macerata, Fermo și Ascoli, cele mai severe fenomene fiind raportate în provincia Pesaro Urbino.

„Primăriile din localităţile afectate au activat planurile pentru situaţii de urgenţă, recomandând evitarea deplasărilor care nu sunt absolut necesare. Totodată, au fost anulate toate evenimentele şi activităţile ce urmau să aibă loc în parcuri, grădini, zone expuse intemperiilor”, mai arată MAE.

Cetățenii români sunt îndemnați să consulte pagina oficială a Departamentului Protecției Civile din Italia, www.protezionecivile.gov.it, pentru informații actualizate în timp real despre situația meteo și riscurile de inundații.

Pentru asistență consulară, aceștia pot apela numerele Consulatului General al României la Bologna: +39 051 5872120 și +39 051 5872209. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de operatori în regim permanent.

În cazul unor situații speciale sau urgente, cetățenii români pot contacta direct numărul de urgență al Consulatului General de la Bologna: +39 324 803 5171.