International Descoperire spectaculoasă în Villa Romana del Casale, în Italia







Arheologii au făcut o descoperire surprinzătoare la Villa Romana del Casale, din sudul Siciliei: o pereche de șlapi cu aspect modern, descoperită în complexul de băi romane. Cercetarea scoate la iveală detalii fascinante despre viața socială a elitelor romane din secolele III-IV, notează News.ro.

La Villa Romana del Casale, un sit arheologic de referință din sudul Siciliei, cercetătorii au scos la iveală o nouă descoperire surprinzătoare: o pereche de șlapi cu aspect modern.

Obiectele au fost găsite în „frigidarium”, baia rece a complexului de băi romane, într-o zonă decorată cu mozaicuri detaliate și fresce vechi de aproape 1.700 de ani.

Această descoperire se alătură altor artefacte neobișnuite identificate în ultimele decenii, precum mozaicurile celebre care înfățișează femei în bikini, cupidoni pescuind sau cai de mare înveliți în piei de panteră.

Șlapii au fost găsiți în cadrul unui program condus de Școala de vară ArchLabs, coordonată de profesoara Isabella Baldini de la Universitatea din Bologna. Programul îi instruiește pe studenți din întreaga lume în tehnici moderne de arheologie, iar această descoperire este considerată una dintre cele mai interesante din ultimele campanii de săpături.

Potrivit specialiștilor, obiectele au fost descoperite într-o zonă dedicată relaxării, parte a complexului de băi sudice, care includea piscine, săli de sport și spații sociale. Lângă zona în care au fost găsiți șlapii se află și o inscripție cu mesajul „Treptona bibas”, despre care se presupune că face referire la o femeie responsabilă de administrarea băilor.

Isabella Baldini a explicat că reprezentările șlapilor în mozaicuri și descoperirea lor fizică în băile romane nu sunt întâmplătoare:

„Șlapii sunt un motiv recurent în băile romane târzii, atestat și în Spania, Cyrenaica, Cipru, Iordania și Asia Mică. Ca și în alte cazuri, reprezentarea unui astfel de subiect servește la caracterizarea clădirii în cauză în dimensiunea sa aristocratică și internațională. Sunt repere istorice care reflectă viața socială și culturală a vilei”, a transmis Baldini, într-un mesaj pentru presa italiană.

Cercetătorii cred că aceste artefacte oferă detalii importante despre viața cotidiană a elitelor romane și despre influențele culturale ale perioadei.

Deși descoperirea pare să indice o asemănare cu șlapii moderni, originea lor este mult mai veche și diversă. Baldini subliniază că modelele contemporane se inspiră din sandalele japoneze din paie și pânză, care au stat la baza adaptărilor realizate ulterior în Brazilia.

Romanii antici foloseau o gamă variată de încălțăminte, adaptată pentru roluri militare, sociale și cotidiene:

Caligae – sandale militare cu talpă groasă și cuie metalice, concepute pentru durabilitate și aderență.

Soleae – sandale civile ușoare, din piele sau materiale țesute, fixate cu curele.

Această diversitate arată gradul ridicat de funcționalitate și rafinament al vieții romane, dar și modul în care obiectele utilitare erau integrate în ritualurile sociale.

În ciuda entuziasmului generat de descoperirea recentă, Isabella Baldini a precizat că cercetările sunt departe de a fi încheiate. Obiectivul principal al echipei este unificarea zonelor de excavare și reconstrucția aspectului inițial al vilei.

„Unul dintre obiectivele principale este unificarea zonelor de excavare, conectând diferitele sectoare pentru a restabili o imagine coerentă a aspectului original al vilei. Prin modelare 3D, studii geofizice și cercetări de arhivă, cercetătorii creează o înregistrare integrată, accesibilă digital, a sitului”, a explicat Baldini.

Tehnologia modernă joacă un rol esențial în conservarea patrimoniului, iar Villa Romana del Casale devine un model de integrare între arheologia tradițională și metodele digitale.

Vila datează din secolul al III-lea sau al IV-lea e.n. și se întinde pe 37.000 de metri pătrați, fiind considerată una dintre cele mai impresionante reședințe private ale Imperiului Roman. Complexul este construit pe trei terase largi la poalele unui deal și include:

săli de banchet și recepție,

o bazilică pentru funcții administrative,

un complex balnear sofisticat,

picturi murale și mozaicuri detaliate.

Vila reflectă tranziția elitelor romane către viața privată în cadrul marilor proprietăți rurale, dar păstrează elemente arhitecturale grandioase inspirate din clădirile publice ale epocii.

Colecția de mozaicuri descoperită la Villa Romana del Casale este una dintre cele mai impresionante din lume. Scenele prezintă competiții atletice, momente din viața cotidiană și simboluri ale puterii. Printre cele mai cunoscute:

Scenele cu femei în bikini , considerate o reprezentare rară a sportului feminin.

Marea Vânătoare , care înfățișează capturarea și transportul animalelor exotice.

Cupidonii pescuind și alte reprezentări alegorice ce sugerează bogăția proprietarului.

Se crede că vila a aparținut unui înalt funcționar roman, probabil implicat în aprovizionarea Romei cu cereale și organizarea jocurilor publice. Cercetătorii notează și influențe africane asupra designului, sugerând legături comerciale puternice între Sicilia și Africa de Nord în perioada respectivă.

În 1997, Villa Romana del Casale a fost declarată patrimoniu mondial UNESCO, însă protecția nu este suficientă. În ultimul an, organizațiile italiene de conservare au avertizat asupra deteriorării sitului, cauzată de gestionarea defectuoasă și lipsa fondurilor pentru întreținere.

Autoritățile culturale din Sicilia lucrează la planuri de restaurare și dezvoltare turistică, dar cercetătorii avertizează că situl riscă să piardă o parte din unicitatea sa dacă nu se iau măsuri urgente.