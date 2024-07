International Descoperire uimitoare într-o carieră antică din Israel. Ce a găsit un copil







Un băiat de 13 ani care făcea drumeții în Haifa a descoperit un inel din epoca romană cu o reprezentare a lui Minerva, zeița războiului și a înțelepciunii. Un adolescent care făcea drumeții în nordul Israelului a descoperit pe neașteptate un inel vechi de 1.800 de ani. Acesta era împodobit cu o gravură a unei zeițe romane care ține în mână o sabie și o suliță.

Inelul, care pare a fi realizat din bronz, o înfățișează pe Minerva, echivalentul roman al zeiței grecești Atena. Minerva, care era populară în regiune în perioada romană, era „considerată, printre altele, zeița războiului și a strategiei militare, precum și zeița înțelepciunii”, a declarat Nir Distelfeld. Acesta este inspector la Unitatea de prevenire a furturilor din cadrul Autorității Israeliene pentru Antichități (IAA). De asemenea, pe acest subiect a venit cu informații Eitan Klein, de la Unitatea pentru prevenirea furtului de antichități din cadrul IAA.

Un inel vechi de 1.800 de ani

Yair Whiteson, în vârstă de 13 ani, a găsit inelul în timp ce se plimba cu tatăl său în Haifa. Cei doi se plimbau în apropierea unei cariere antice de pe Muntele Carmel. La acel moment Yair, căruia îi place să colecționeze roci și fosile interesante, a observat un „mic obiect verde” pe sol.

„Era corodat și, la început, am crezut că era doar un șurub ruginit”, a spus Yair în declarație. „M-am gândit să-l încălzesc, dar apoi, din fericire, am înțeles că era un inel. Acasă, am văzut că avea o imagine pe el. La prima vedere, am crezut că este un războinic” a adăugat acesta. Familia sa a luat legătura cu IAA, care a transferat artefactul la Departamentul Tezaurelor Naționale din Israel.

Artefacte din perioada romană

Inelul mic a aparținut probabil unei femei sau unei fete din perioada romană târzie (secolele II-III d.Hr.), au declarat cercetătorii. Acesta a fost găsit în Khirbet Shalala, un sit arheologic situat pe un deal din apropierea carierei. Zona conține rămășițele unei ferme din perioada romană.

„Există două peșteri funerare pe marginea carierei. Este posibil ca inelul să fi aparținut unei femei care a locuit la această fermă. Sau, este posibil să fi căzut de la un muncitor din carieră, sau să fi fost o ofrandă funerară din aceste morminte din apropiere. Există multe posibilități”, au spus Distelfeld și Klein în declarație. Inelul va fi expus la Jay and Jeanie Schottenstein National Campus for the Archaeology of Israel, situat în Ierusalim, conform Live Science .