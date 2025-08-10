International Cum se reinventează regulile Schengen în fața noilor amenințări







Tot mai multe țări europene reintroduc sau prelungesc controalele temporare la frontierele interne, o măsură care a devenit tot mai frecventă în ultimii ani. Deși Spațiul Schengen prevede eliminarea controalelor la frontierele interne între statele membre, legislația permite revenirea temporară a verificărilor în situații excepționale, când sunt amenințate ordinea publică sau securitatea națională.

Motivele invocate pentru aceste decizii includ creșterea fluxurilor migratorii ilegale, amenințările teroriste, dar și dorința statelor de a-și controla mai bine frontierele în fața unor situații imprevizibile.

De exemplu, Germania și Polonia au reintrodus astfel de controale ca răspuns la creșterea numărului de migranți și pentru a gestiona mai eficient situația de securitate la granițele lor.

Potrivit legislației, aceste măsuri trebuie respectate cu strictețe în cadrul regulamentelor Schengen, care permit controale temporare pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum doi ani, dar doar în condiții bine justificate și monitorizate.

Germania a anunțat joi că va prelungi din nou controalele temporare la frontiere, o măsură menită să combată migrația ilegală, care a generat tensiuni cu țările vecine, potrivit declarațiilor ministrului de interne Alexander Dobrindt, citat de AFP: „Vom continua să menținem controalele la frontiere”.

Aceste controale au fost reintroduse pe 16 septembrie 2024, în numele „securității interne”, și au fost inițial stabilite pentru o perioadă de șase luni. Chiar înaintea alegerilor parlamentare de la sfârșitul lunii februarie, fostul cancelar Olaf Scholz a anunțat prelungirea lor pentru încă șase luni.

În mod normal, controalele la frontierele interne ale Spațiului Schengen sunt interzise, însă excepțiile sunt posibile în cazuri de amenințări la adresa ordinii publice sau securității, pentru o perioadă de șase luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum doi ani.

Alexander Dobrindt a explicat că această măsură este necesară „până când protecția frontierelor externe ale Uniunii Europene devine operațională”.

Noul guvern federal condus de cancelarul Friedrich Merz, format din Uniunea Creștin-Democrată (CDU), Uniunea Creștin-Socială (CSU) și Partidul Social-Democrat (SPD), și-a propus printre priorități combaterea migrației ilegale. Unul dintre scopurile acestei măsuri este și contracararea ascensiunii partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).

Ca parte a acțiunilor anti-migrație, guvernul a introdus și respingerea la granițe a migranților clandestini, cu excepția grupurilor vulnerabile, precum copiii și femeile gravide, chiar dacă solicită azil.

Măsurile aplicate de Germania au provocat tensiuni și cu Polonia, care acuză Berlinul de trimiterea înapoi a unui număr mare de migranți și care, la rândul său, a reintrodus temporar controale la frontiera cu Germania în iulie 2024.

Conform Ministerului german de Interne, între 8 mai și 31 iulie 2024, 9.254 de persoane au fost respinse la frontiere.

În plus, Germania va organiza noi zboruri de expulzare a cetățenilor afgani, după ce în iulie 2024 a trimis acasă 81 de condamnați afgani.

Și Ministerul Afacerilor Externe din România a anunțat că cetățenii români care tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Polonă trebuie să țină cont că controalele temporare la frontiera cu Germania și Lituania au fost prelungite pentru încă 60 de zile, de la 7 iulie până pe 4 octombrie.

În aceste condiții, timpii de așteptare la punctele de control de trecere a frontierei pe sensul de intrare în Polonia pot crește. MAE a transmis că cetățenii români aflați în situații de urgență pot apela telefonul de urgență al Ambasadei României la Varșovia: +48 694 486 683.

De asemenea, MAE a recomandat accesarea surselor oficiale pentru informații actualizate: site-ul Poliției de Frontieră Poloneze (strazgraniczna.pl), portalul guvernamental gov.pl, precum și paginile ambasadei române (varşovia.mae.ro) și ale MAE (mae.ro).

Conform prevederilor legilor Schengen, mai multe state membre au optat pentru extinderea controalelor temporare la frontiere, în contextul preocupărilor legate de migrația ilegală și securitatea internă:

Polonia. A reintrodus controale la frontiera cu Germania și le-a prelungit recent până în octombrie 2024.

Austria. A adoptat măsuri similare pentru controlul fluxurilor migratorii.

Franța. A prelungit controalele la frontiere în special în apropierea granițelor cu Italia și Belgia.

Danemarca. Menține controalele temporare ca măsură de securitate.

Norvegia. Deși nu este membră Schengen, dar parte a Spațiului Schengen pentru frontiere, a aplicat măsuri similare.

Aceste controale pot fi prelungite până la maximum doi ani, conform Regulamentului Schengen, în caz de amenințări serioase la adresa securității și ordinii publice.