După eliminarea de la US Open, Sorana Cîrstea a apărut într-o rochie exclusivistă

Sorana Cîrstea, una dintre cele mai importante jucătoare de tenis ale României și iubita lui Ion Ion Țiriac, a atras atenția la scurt timp după ce a părăsit prematur US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Sportiva de 34 de ani a ales să se relaxeze într-o ținută elegantă, semnată de branduri de lux, afișând o imagine sobră și rafinată.

Cîrstea a optat pentru o rochie albă Bottega Veneta, în valoare de aproximativ 3.500 de euro, cu un croi simplu și un decolteu adânc, care i-a pus în evidență silueta. Ținuta a fost accesorizată cu o brățară Cartier, modelul „Juste un Clou” small, evaluată la 3.800 de dolari, o geantă pastel de la același brand italian, de circa 2.400 de euro, și sandale Valentino Garavani, care costă 750 de euro.

Apariția sportivei a fost descrisă drept „cuminte” și „echilibrată”, un look relaxat, lipsit de elemente ostentative, dar care a transmis eleganță și discreție.

Pe lângă notorietatea obținută în sport, Sorana Cîrstea este și una dintre cele mai bogate sportive din România. Doar din tenis, a adunat până acum 10.491.158 de dolari, sumă la care se adaugă banii proveniți din contractele de sponsorizare. Recent, românca a câștigat turneul de la Cleveland, unde premiul cel mare, de 36.600 de dolari, i-a intrat în conturi și i-a consolidat poziția în topul celor mai prospere jucătoare ale țării.

La o săptămână după triumful de la Cleveland, Sorana a trăit un episod neplăcut. Sportiva a anunțat pe rețelele sociale că trofeul i-a fost furat din camera de hotel unde era cazată, la New York, pe durata competiției.

„Oricine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera 314 de la @thefiftysonesta, vă rog să mi-l dați înapoi! Nu are valoare materială, ci doar valoare sentimentală! Voi fi foarte recunoscătoare. Mulțumesc!”, a scris Cîrstea pe InstaStory.

Reacția organizatorilor nu a întârziat să apară. „Nu te putem lăsa să pleci acasă fără niciun trofeu! Awards and Apparel va repara lucrurile”, au transmis cei de la Tennis in the Land, într-un mesaj pe Instagram. Ulterior, americanii i-au oferit Soranei un trofeu identic, pentru a înlocui cel pierdut.