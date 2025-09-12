După eliminarea de la US Open, Sorana Cîrstea a apărut într-o rochie exclusivistă
- Cristi Buș
- 12 septembrie 2025, 17:19
Sorana Cîrstea, una dintre cele mai importante jucătoare de tenis ale României și iubita lui Ion Ion Țiriac, a atras atenția la scurt timp după ce a părăsit prematur US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului.
Sportiva de 34 de ani a ales să se relaxeze într-o ținută elegantă, semnată de branduri de lux, afișând o imagine sobră și rafinată.
Sorana Cîrstea s-a afișat cu o ținută de mii de euro
Cîrstea a optat pentru o rochie albă Bottega Veneta, în valoare de aproximativ 3.500 de euro, cu un croi simplu și un decolteu adânc, care i-a pus în evidență silueta. Ținuta a fost accesorizată cu o brățară Cartier, modelul „Juste un Clou” small, evaluată la 3.800 de dolari, o geantă pastel de la același brand italian, de circa 2.400 de euro, și sandale Valentino Garavani, care costă 750 de euro.
Apariția sportivei a fost descrisă drept „cuminte” și „echilibrată”, un look relaxat, lipsit de elemente ostentative, dar care a transmis eleganță și discreție.
Una dintre cele mai bogate femei din România
Pe lângă notorietatea obținută în sport, Sorana Cîrstea este și una dintre cele mai bogate sportive din România. Doar din tenis, a adunat până acum 10.491.158 de dolari, sumă la care se adaugă banii proveniți din contractele de sponsorizare. Recent, românca a câștigat turneul de la Cleveland, unde premiul cel mare, de 36.600 de dolari, i-a intrat în conturi și i-a consolidat poziția în topul celor mai prospere jucătoare ale țării.
Sorana Cîrstea a rămas fără trofeul de la Cleveland
La o săptămână după triumful de la Cleveland, Sorana a trăit un episod neplăcut. Sportiva a anunțat pe rețelele sociale că trofeul i-a fost furat din camera de hotel unde era cazată, la New York, pe durata competiției.
„Oricine mi-a furat trofeul de la Cleveland din camera 314 de la @thefiftysonesta, vă rog să mi-l dați înapoi! Nu are valoare materială, ci doar valoare sentimentală! Voi fi foarte recunoscătoare. Mulțumesc!”, a scris Cîrstea pe InstaStory.
Reacția organizatorilor nu a întârziat să apară. „Nu te putem lăsa să pleci acasă fără niciun trofeu! Awards and Apparel va repara lucrurile”, au transmis cei de la Tennis in the Land, într-un mesaj pe Instagram. Ulterior, americanii i-au oferit Soranei un trofeu identic, pentru a înlocui cel pierdut.
