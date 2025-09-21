Epidemia stranie care a terorizat Europa și la care nu s-a găsit niciun răspuns

În secolele VII–XVI, Europa a fost lovită de o epidemie bizară: „boala dansului”. Mii de oameni dansau până la epuizare și chiar până la moarte. Istoricii și oamenii de știință nu au găsit nici astăzi o explicație definitivă.

Istoria Europei medievale abundă în relatări despre evenimente inexplicabile, dar puține au stârnit atâta uimire ca „boala dansului” sau „ciuma dansului”.

Fenomenul s-a manifestat, cu intensități diferite, timp de câteva secole. Între secolul al VII-lea și secolul al XVI-lea, în diverse regiuni ale continentului, mii de oameni erau cuprinși de o stare stranie: dansau neîncetat, zile și nopți la rând, fără muzică și fără motiv, până la colaps sau chiar până la moarte.

Primul caz cunoscut este consemnat în anul 1020, într-un sat din Franța, unde localnicii s-au apucat să danseze în Ajunul Crăciunului și nu s-au oprit decât după 48 de ore. Fenomenul a revenit în valuri, provocând panică în comunități.

Un episod important a fost raportat în 1374, între Aachen și Luxemburg. Martorii povesteau cum grupuri mari de oameni se prindeau de mâini și formau hore, dansând frenetic în piețe și pe străzi. A rămas cunoscut sub numele de „Dansul Sfântului Ioan”.

Cel mai cunoscut episod rămâne însă cel din Strasbourg, anul 1518. Totul a pornit de la o femeie de aproximativ 30 de ani, care a început să danseze singură în centrul orașului. Nimic nu o putea opri: nici rugăciunile, nici apa sfințită.

După câteva zile i s-au alăturat zeci de persoane, apoi sute. În scurt timp, peste 400 de oameni dansau zi și noapte, căzând secerați de oboseală, dar reluând imediat dansul după ce se ridicau. Fenomenul a durat aproape o lună și s-a soldat cu zeci de decese.

Medicii vremii au încercat să găsească justificări. Unii au pus crizele pe seama așa-numitei „fierbințeli a sângelui”, o stare febrilă care ar fi afectat rațiunea. Preoții vorbeau despre blesteme sau despre pedepse divine, iar populația vedea în fenomen o ispășire a păcatelor.

Descrierile epocii sunt cutremurătoare. Justus Friedrich Karl Hecker, medic din secolul al XIX-lea care a studiat documentele vremii, nota în lucrarea „The Black Death and The Dancing Mania”: „Formau hore, ținându-se de mână, și părea că și-au pierdut total controlul și simțurile. Dansau continuu, fără să le pese de nimic, ore întregi, într-un soi de delir sălbatic. Se opreau doar când se prăbușeau din cauza epuizării”.

De-a lungul timpului, cercetătorii moderni au avansat mai multe teorii. Niciuna nu a fost confirmată definitiv.

Intoxicația cu ergot (claviceps purpurea): istoricul Steve Gilbert a susținut, în volumul Toxipedia, că oamenii ar fi putut consuma secară contaminată cu o ciupercă toxică. Substanțele halucinogene produse de ergot pot provoca spasme, halucinații și comportamente necontrolate.

Psihoză colectivă: istoricul John Waller a propus o altă explicație – stresul social și traumele colective. Războaiele, foametea și epidemiile de ciumă ar fi generat o formă de isterie în masă, manifestată prin dans compulsiv.

Fenomen religios: unii cercetători au sugerat că era vorba despre manifestări ritualice, amplificate de credința în sfinți precum Ioan Botezătorul. Dansul ar fi fost văzut ca o formă de purificare sau de exorcizare.

Niciuna dintre teoriile avansate nu reușește să explice pe deplin fenomenul. Dacă ar fi fost doar intoxicația cu ergot, simptomele ar fi trebuit să includă și alte efecte neurologice severe. Dacă ar fi fost doar isterie colectivă, amploarea și durata evenimentelor par ieșite din comun.

Cert este că, timp de câteva secole, „boala dansului” a apărut și a dispărut brusc, lăsând în urmă panică, morți și legende. După anul 1600, fenomenul nu mai este consemnat în sursele istorice, ceea ce a alimentat și mai mult misterul.