Gigi Becali, despre deciziile tactice pe care l-a luat în meciul cu Go Ahead Eagles. Antrenorul a executat ordinele

Gigi Becali a decis totul înaintea și în timpul partidei pe care FCSB l-a câștigat, aseară, pe terenul olandezilor de la Go Ahea Eagles, scor 1-0. A fost debutul „roș-albaștrilor” în grupa Liga Europa. Ca de obicei, finanțatorul a vorbit despre meci despre deciziile tactice pe care le-a luat și s-a lăudat că a fost inspirat atunci când a decis cine intră și cine iese. Antrenorul Charalambous a fost simplu executant.

„La Edjouma așa a fost strategia, să intre Tănase în locul lui. Două galbene au fost pentru proteste, asta e. Nu trebuie să facă asta. Terminați cu asta! Ei sunt obișnuiți ca în România, dar aici nu se ține cont. Omul meciului? Să zicem Târnovanu. A scos, dar a scos ce era de apărat. Nu a fost 1 contra 1.

A fost doar o singură minge mai grea, când s-a întins în dreapta. Dar a fost încet. Nu a avut vreo minge periculoasă. Toată echipa a fost omul meciului. Mă bucură Alibec. Miculescu va juca în toate meciurile din Europa League. Urmează Young Boys, facem 6 puncte. O luăm meci cu meci. Acum urmează Galațiul, e cel mai important meci.

Alibec și-a revenit. A fost programată schimbarea, să iasă la pauză. Așa trebuia. Dacă nu-l scoteam, poate nu mai câștigam. Pe la Kiki era autobandă, autostradă, bulevard!”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Patronul a remarcat câțiva jucători după succesul din Olanda. „Mi-a plăcut Cisotti, a alergat mult. Olaru a alergat mult, dar fără realizări. Nu pot să remarc pe nimeni. Ei nu au fost periculoși, doar au avut posesie. Nu au avut jucători care să ne destabilizeze. Mi-a mai plăcut Thiam. Bîrligea și Tănase au intrat bine, vor juca cu Oțelul. O să mai intre Pantea, Radunovic, care zice că e refăcut, zice că poate.”

Un aspect important, cel financiar, a fost remarcat de Becali, care s-a declarat mulțumit de banii care îi vor intra în cont după victoria de joi. „Sunt foarte mulțumit. Mai mult pe campionat, dar dacă așa a vrut Domnul, să iau niște bănuți... Sunt vreo 500.000, dar astea 3 puncte pot aduce și câteva milioane. E vorba și de coeficient.”