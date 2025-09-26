Dobânzile mari și creșterea TVA, impact asupra pieței imobiliare. Românii nu se mai aventurează să cumpere locuințe

După câţiva ani de cerere record, piaţa rezidenţială din România a intrat în 2025 într-o fază de temperare, marcată de prudenţa tot mai vizibilă a cumpărătorilor, arată o analiză publicată de compania de consultanță Colliers. La nivel naţional, piaţa imobiliară a rămas aproape neschimbată faţă de anul precedent, însă consultanţii estimează că activitatea ar putea să scadă vizibil în ultimele luni ale anului.

Sentimentul de încredere al consumatorilor români a înregistrat cel mai pronunţat declin semestrial din ultimii 15 ani, după criza din 2009-2010, cu excepţia şocului temporar al pandemiei, când optimismul a revenit rapid.

„De această dată, deteriorarea este mai adâncă şi de durată, alimentată de încetinirea pieţei muncii, instabilitatea politică şi schimbările fiscale care diminuează puterea de cumpărare, ceea ce se va reflecta şi în piaţa rezidenţială în următoarea perioadă”, arată Colliers.

În primele luni ale anului, piaţa rezidenţială a fost marcată de incertitudine, cauzată de tensiunile politice şi discuţiile privind majorarea TVA pentru locuinţele noi. Acest context a dus la un început de an mai slab, urmat de o redresare temporară în primăvară, pe fondul optimismului cumpărătorilor.

Decizia de a creşte TVA la 21%, aplicabilă din 1 august 2025, i-a determinat pe mulți români să grăbească semnarea contractelor, transformând luna iulie într-una dintre cele mai active perioade din ultimii ani.

Totuşi, consultanţii apreciază că acest val de tranzacţii este unul conjunctural. Pe termen scurt, combinarea noilor măsuri fiscale – majorarea TVA, accizelor la combustibil şi scumpirile la energie – cu menţinerea dobânzilor ridicate ar putea conduce la o scădere semnificativă a activităţii pe piaţa rezidenţială în ultimele luni ale anului.

Numărul tranzacțiilor încheiate la nivel național, neschimbat față de 2024

La nivel naţional, volumul tranzacţiilor cu unităţi rezidenţiale a rămas aproape neschimbat faţă de anul trecut, înregistrând aproape acelaşi nivel ca în perioada similară din 2024, potrivit datelor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

„Chiar dacă indicatorii de construcţii, autorizaţii de construire şi sentiment al cumpărătorilor arată scăderi semnificative, piaţa nu se află într-o recesiune comparabilă cu cea din 2009-2010. Mai degrabă asistăm la o normalizare după câţiva ani foarte puternici, în care cererea a depăşit constant oferta”, explică Gabriel Blăniţă, associate director | valuation & advisory services, Colliers România.

Potrivit acestuia, perspectivele pe termen lung pentru piaţa rezidenţială rămân pozitive, având în vedere deficitul de locuinţe şi supraaglomerarea din marile oraşe, dar şi nivelul ridicat al intenţiilor de achiziţie comparativ cu perioada pre-pandemie.

Pe segmentul preţurilor, presiunile rămân evidente, mai ales în marile oraşe. Deşi livrările de locuinţe au scăzut cu aproximativ 5% în primul semestru din 2025 faţă de anul precedent, diferenţa dintre cerere şi ofertă se resimte cel mai puternic în zonele centrale şi bine poziţionate, unde apartamentele au înregistrat cele mai mari creşteri de.

Majorarea costurilor de construcţie, alimentată de scumpirea materialelor şi de noile măsuri fiscale aplicate sectorului, menţine o tendinţă ascendentă, cu o medie de circa 5% în marile oraşe. În schimb, în zonele periferice sau metropolitane, unde dezvoltatorii dispun de mai mult spaţiu şi terenuri accesibile, creşterea preţurilor este mai moderată, iar oferta rămâne solidă.

Pe termen scurt, piaţa rezidenţială va fi afectată de combinaţia dintre dobânzile ridicate, majorarea TVA şi diminuarea puterii de cumpărare, ceea ce va determina o cerere mai selectivă şi o activitate tranzacţională în scădere, spun cei de la Colliers. După o perioadă prelungită de creştere, piaţa muncii a început să se ajusteze începând cu al doilea trimestru, iar luna iulie a marcat a patra lună consecutivă de scădere a numărului de locuri de muncă din România.

„Totuşi, pe termen lung, perspectivele rămân favorabile. Bucureştiul şi marile centre urbane din România sunt încă insuficient aprovizionate cu locuinţe comparativ cu alte ţări europene, gospodăriile se confruntă cu supraaglomerare, iar nivelul intenţiilor de cumpărare rămâne semnificativ peste cel din perioada pre-pandemică”, mai arată reprezentanții Colliers.

Potrivit consultanţilor, actualele ajustări ale pieţei rezidenţiale reprezintă mai degrabă o etapă de reaşezare decât semnele unei crize, mai ales că marile instituţii internaţionale, precum FMI sau Banca Mondială, nu anticipează o corecţie economică comparabilă cu cea din perioada 2009-2010.