FCSB, amendată drastic de UEFA. Campioana României a mai primit și o altă sancțiune







FCSB a fost amendată de UEFA cu suma de 30.000 de euro. Decizia a fost luată de Comisia de Disciplină a organismului european, după meciul cu Aberdeen disputat pe „Arena Națională”, după cum a anunțat Meme Stoica pe pagina de Facebook.

La meciul cu scoțienii, ce a contat pentru play-off-ul Ligii Europa, unii suporteri au preoferat scandări rasiste, care au fost trecute în raportul observatorului de joc. De asemenea, o parte a stadionului va fi închisă la următorul meci al „roș-albaștrilor” în cupele europene. Este vorba despre confruntarea cu elvețienii de la Young Boys Berna, din grupa Ligii Europa.

„Reprezentantul FARE (Football Against Racism in Europe) - ca de obicei - a căutat pete în instalaţia de iluminat nocturn şi a găsit. Mult după ce s-a terminat jocul cu Aberdeen (pentru a cărui organizare am fost felicitaţi de UEFA) omul a găsit câţiva suporteri care au cântat pentru câteva secunde şlagărul rapidist. 'Long story short', inelul 1 al galeriei noastre va fi închis la meciul cu Young Boys Berna pentru rasism. Plus o amendă de 30,000. Cu virgulă, nu cu punct”, a scris Meme Stoica pe rețeaua socială.

Care a continuat cu un mesaj ironic. „Mulţumim pe această cale românilor colaboratori FARE... se simte că sunteţi alături de echipa asta. Totodată, am vaga senzaţie că cineva regizează chestiile astea.”

FCSB a trecut cu scorul de 3-2 de scoțienii de la Aberdeen, în returul play-off-ului Ligii Europa. În tur, cele două formații încheiaseră la egalitate, scor 2-2. Campioana României s-a calificat astfel în grupa competițiti. Aici va evolua împotriva următoarelor formații: Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie (deplasare), Young Boys (acasă), Basel (deplasare), Bologna (acasă) și Go Ahead Eagles (deplasare).