FCSB, amendată drastic de UEFA. Campioana României a mai primit și o altă sancțiune

FCSB a fost amendată de UEFA cu suma de 30.000 de euro. Decizia a fost luată de Comisia de Disciplină a organismului european, după meciul cu Aberdeen disputat pe „Arena Națională”, după cum a anunțat Meme Stoica pe pagina de Facebook.

FCSB a fost amendată cu suma de 30.000 de euro din cauza scandărilor rasiste

La meciul cu scoțienii, ce a contat pentru play-off-ul Ligii Europa, unii suporteri au preoferat scandări rasiste, care au fost trecute în raportul observatorului de joc. De asemenea, o parte a stadionului va fi închisă la următorul meci al „roș-albaștrilor” în cupele europene. Este vorba despre confruntarea cu elvețienii de la Young Boys Berna, din grupa Ligii Europa.

Mesajul pe care l-a făcut Meme Stoica pe contul de Facebook

„Reprezentantul FARE (Football Against Racism in Europe) - ca de obicei - a căutat pete în instalaţia de iluminat nocturn şi a găsit. Mult după ce s-a terminat jocul cu Aberdeen (pentru a cărui organizare am fost felicitaţi de UEFA) omul a găsit câţiva suporteri care au cântat pentru câteva secunde şlagărul rapidist. 'Long story short', inelul 1 al galeriei noastre va fi închis la meciul cu Young Boys Berna pentru rasism. Plus o amendă de 30,000. Cu virgulă, nu cu punct”, a scris Meme Stoica pe rețeaua socială.

Care a continuat cu un mesaj ironic. „Mulţumim pe această cale românilor colaboratori FARE... se simte că sunteţi alături de echipa asta. Totodată, am vaga senzaţie că cineva regizează chestiile astea.”

Adversarii peste care dă campioana României în Liga Europa

FCSB a trecut cu scorul de 3-2 de scoțienii de la Aberdeen, în returul play-off-ului Ligii Europa. În tur, cele două formații încheiaseră la egalitate, scor 2-2. Campioana României s-a calificat astfel în grupa competițiti. Aici va evolua împotriva următoarelor formații: Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie (deplasare), Young Boys (acasă), Basel (deplasare), Bologna (acasă) și Go Ahead Eagles (deplasare).

Proiecte speciale