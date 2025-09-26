Un profesor din Vaslui îi acuză pe Becali, Ilie Dumitrescu și Pleșu că îl urmăresc prin satelit

Un cadru didactic din Vaslui a intentat un proces împotriva lui Gigi Becali, Ilie Dumitrescu, Gabriel Liiceanu, Andrei Pleșu, Corneliu Porumboiu și Adrian Porumboiu, solicitând instanței emiterea unui ordin de protecție pe numele acestora. Bărbatul îi acuză pe cei șase de hărțuire, amenințări cu moartea, intimidare, expunerea vieții private, vătămări corporale și chiar tentativă de omor prin împușcare. „Am dovezi multe. Sunt chestiuni care țin de domeniul hărțuirii și al violării vieții private. Nu poți să vorbești despre cineva, dacă nu ai avut niciodatã de-a face cu dânsul. Sunt lucruri foarte intime, deci, chestiuni pe care eu nu mă asteptam să le aud niciodatã de la dânșii. Lucrurile au degenerat”, a declarat acesta pentru publicația Vremea Nouă.

Un profesor de limba română din comuna Zăpodeni, județul Vaslui, a intentat un proces împotriva lui Gigi Becali, Ilie Dumitrescu, Gabriel Liiceanu, Andrei Pleșu, Corneliu Porumboiu și Adrian Porumboiu, susținând că aceștia îl monitorizează permanent prin mijloace electronice și ar fi venit până în localitatea sa cu scopul de a-l asasina.

Cadru didactic afirmă că dorește ca toți cei menționați să fie aduși în fața instanței pentru a explica de ce ar încerca să îl împuște.

În cererea sa de ordin de protecție, profesorul a motivat că se simte „într-un mare pericol”, acuzându-i pe cei șase că îl urmăresc prin satelit și complotează să îi ia viața.

Profesorul afirmă că deține dovezi care ar demonstra faptul că cei șase ar fi trecut prin satul său din județul Vaslui, fiind înarmați și având intenția de a-l ucide, menționând totodată că există și martori care pot confirma acest lucru.

„În urmă cu mai mulți ani am primit tot felul de mesaje, precum că lumea din București e cu ochii pe mine și pe familia mea. Și eu nu le-am luat în seamă, dar în cele din urmă acele lucruri s-au confirmat și am fost obligat să iau măsuri. Eu nu i-am cunoscut, nu am venit în contact cu dumnealor. De asta spun că dumnealor s-au comportat, mă rog, în necunoștință de cauză, fără să vorbească cu mine”, a declarat dascălul pentru sursa citată.

Profesorul Afrăsinei afirmă că a solicitat efectuarea unei expertize tehnice de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică, susținând că ar fi aflat, în urma unei discuții, că cei șase îl monitorizează prin satelit și „prin mijloace ilegale de supraveghere”.

Ulterior, acesta a decis să acționeze în instanță și polițiștii care, potrivit spuselor sale, nu i-ar fi soluționat cererea.

„Eu am avut o stimă, un respect față de dumnealor, dar ideea este că, prin locurile pe unde mă duceam, prin școală, prin restaurante, prin gări, prin microbuze, prin diferite medii, aflam că se discuta despre mine. Odată, le-am spus: «Dar eu sunt cel despre care vorbiți» și mi-au răspuns «Păi uitați ce spun următorii despre dumneavoastră, că toată lumea e cu ochii pe dumneavoastră și așa mai departe». Și eu i-am întrebat: «Cum?» și ei mi-au explicat «Prin satelit, prin mijloace ilegale de supraveghere», pentru care eu am solicitat expertiza tehnică a Poliției Cibernetice”, a relatat cadrul didactic.

Profesorul Afrăsinei spune că este decis să își caute dreptatea în instanță și să afle motivul pentru care, susține el, cei șase ar avea ceva împotriva sa și l-ar urmări constant.

„Nu știu ce interes ar avea. Eu i-am acționat în judecată ca să vină să-mi explice. Am introdus și o cerere de chemare în judecată la Judecătoria Vaslui, ca să-mi explice de ce mă monitorizează. Ordinul de Protecție l-am solicitat pentru că au fost amenințări cu moartea. Mi s-a spus că umblă înarmați, că sunt posesori de arme, de asta am cerut expres Ordinul de Protecție și i-am chemat în judecată să-mi explice ce-au cu mine”, a declarat dascălul.

El a ridicat și câteva întrebări în fața autorităților: 1 – Cum au ajuns cei șase „tocmai de la București la Vaslui și mai departe, la Zăpodeni”? 2 – „Cine finanțează toate lucrurile astea”? 3 – „De ce domnul Pleșu nu i s-a adresat personal atunci când a venit la Zăpodeni?”