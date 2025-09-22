Ancheta lui Toto Dumitrescu se complică. Urmează zile cruciale pentru actor

Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, a susținut în fața judecătorului că a consumat droguri după ce a provocat accidentul rutier din București, în care a fost implicat pe 14 septembrie, potrivit surselor judiciare.

Acum, autoritățile trebuie să stabilească acum dacă substanțele interzise erau în organismul său în momentul producerii coliziunii, o informație esențială care poate schimba grav acuzațiile și sancțiunile.

Accidentul a avut loc pe bulevardul Mircea Eliade, în nordul Capitalei, atunci când mașina condusă de Toto Dumitrescu a intrat în coliziune cu un alt vehicul, condus de o tânără care circula pe direcția bulevardului Primăverii. Inițial, actorul a părăsit locul incidentului, fapt care a complicat ancheta.

După două zile, polițiștii l-au identificat și l-au condus la Institutul Național de Medicină Legală „Prof. Dr. Mina Minovici” pentru investigații suplimentare, după ce testele preliminare indicaseră prezența cocainei în organism. În urma acestora, Toto Dumitrescu a fost plasat sub arest preventiv pentru 30 de zile.

Mai multe surse judiciare au declarat pentru Gândul că procurorii trebuie să demonstreze dacă drogurile au fost consumate înainte de accident, pentru a stabili dacă actorul se afla sub influența lor în momentul coliziunii. Această dovadă este crucială, deoarece dacă se confirmă intoxicația la volan, acuzațiile vor fi mult mai grave, iar pedeapsa mult mai severă.

Avocații lui Toto au contestat măsura arestului preventiv încă din timpul judecării acesteia, iar dosarul se află în atenția magistraților care analizează probele, declarațiile martorilor și rezultatele testelor toxicologice. Ancheta include și reconstituirea exactă a accidentului pentru a determina ordinea evenimentelor și responsabilitatea fiecărei părți implicate.

Autoritățile insistă că probele trebuie interpretate cu atenție, deoarece decizia judecătorilor va influența grav sancțiunile și evoluția cazului.

Toto Dumitrescu rămâne sub supravegherea autorităților, iar ancheta este departe de a fi încheiată. Sursele judiciare subliniază că rezultatul testelor toxicologice și clarificarea momentului consumului vor fi decisive pentru stabilirea acuzațiilor finale și, implicit, pentru eventualele pedepse penale.