Superliga. FCSB - Universitatea Craiova, ora 20.30. Oltenii vor să recâștige poziția de lideri

FCSB și Universitatea Craiova joacă, în această seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1) în etapa a 12-a a campionatului intern. O confruntare între două formații care au pierdut meciurile disputate în cupele europene la mijlocul acestei săptămâni. „Roș-albaștrii” au fost învinși, acasă, de Young Boys Berna, scor 0-2, în Liga Europa. Oltenii au cedat în Polonia, 0-2, în fața celor de la Rakow, în Conference League.

Ambele echipe au mare nevoie de puncte. FCSB e pe 11 cu 10 puncte, Craiova nu mai e lideră, a căzut pe 2, cu 24 de puncte, după ce Rapid a învins-o, sâmbătă, pe Farul Constanța, scor 3-1 și a ajuns la 25 de puncte.

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - Crețu, Ngezana, M.Popescu, Radunovic - Șut, Alhassan - Stoian, Olaru, Fl. Tănase - Bîrligea Rezerve: Zima, Udrea, Cisotti, O. Popescu, Kiki, Alibec, Chiricheș, Politic, A. Stoian, Șut, Pantea, M. Toma, Thiam Absenți: Graovac, Edjouma, Cercel, Dawa, Lixandru (accidentați), Miculescu (incert) Antrenor: Elias Charamabous

U CRAIOVA (3-5-2): Isenko - Rus, Romanchuk, Badelj - M. Rădulescu, Teles, T. Băluță, Cicâldău, Fl. Ștefan - Baiaram, Al Hamlawi Rezerve: S. Lung jr, Screciu, Mekvabshvili, Nsimba, L. Băsceanu, Al. Crețu, Etim, Houri, D. Matei, Mogoș, Mora, Stevanovic Absent: Bancu (suspendat) Antrenor: Mirel Rădoi

Stadion Arena Națională Arbitru Istvan Kovacs (Carei). Asistenți Marius Marica (Bistrița), Ferencz Tunyogi (Zalău) Arbitru VAR Sorin Costreie (Voluntari). Asistent VAR Valentin Porumbel (Oltenița).

„Am văzut că FCSB a odihnit foarte mulți jucători pentru această partidă. Chiar a arătat că partida cu Universitatea Craiova e mult mai importantă decât partida cu Young Boys.

Cred că a fost surprinzător puțin pentru toată lumea că cei de la FCSB nu au reușit să câștige mai multe puncte până acum.

E o partidă specială pentru ei, pentru că întâlnim în momentul ăsta campioana într-o situație foarte, foarte rea din punctul de vedere al punctelor și cred că pentru ei nu există decât o singură variantă, aceea de victorie”, a spus Mirel Rădoi, antrenorul Craiovei.