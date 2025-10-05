Sport

Superliga. FCSB - Universitatea Craiova, ora 20.30. Oltenii vor să recâștige poziția de lideri

Superliga. FCSB - Universitatea Craiova, ora 20.30. Oltenii vor să recâștige poziția de lideriMinge de fotbal. Sursa foto: Pixabay
FCSB și Universitatea Craiova joacă, în această seară, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1) în etapa a 12-a a campionatului intern. O confruntare între două formații care au pierdut meciurile disputate în cupele europene la mijlocul acestei săptămâni. „Roș-albaștrii” au fost învinși, acasă, de Young Boys Berna, scor 0-2, în Liga Europa. Oltenii au cedat în Polonia, 0-2, în fața celor de la Rakow, în Conference League.

Și FCSB, și Universitatea Craiova au pierdut meciurile europene jucate la mijloc de săptămână

Ambele echipe au mare nevoie de puncte. FCSB e pe 11 cu 10 puncte, Craiova nu mai e lideră, a căzut pe 2, cu 24 de puncte, după ce Rapid a învins-o, sâmbătă, pe Farul Constanța, scor 3-1 și a ajuns la 25 de puncte.

FCSB - Universitatea Craiova, echipe probabile

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - Crețu, Ngezana, M.Popescu, Radunovic - Șut, Alhassan - Stoian, Olaru, Fl. Tănase - Bîrligea Rezerve: Zima, Udrea, Cisotti, O. Popescu, Kiki, Alibec, Chiricheș, Politic, A. Stoian, Șut, Pantea, M. Toma, Thiam Absenți: Graovac, Edjouma, Cercel, Dawa, Lixandru (accidentați), Miculescu (incert) Antrenor: Elias Charamabous

U CRAIOVA (3-5-2): Isenko - Rus, Romanchuk, Badelj - M. Rădulescu, Teles, T. Băluță, Cicâldău, Fl. Ștefan - Baiaram, Al Hamlawi Rezerve: S. Lung jr, Screciu, Mekvabshvili, Nsimba, L. Băsceanu, Al. Crețu, Etim, Houri, D. Matei, Mogoș, Mora, Stevanovic Absent: Bancu (suspendat) Antrenor: Mirel Rădoi

Stadion Arena Națională Arbitru Istvan Kovacs (Carei). Asistenți Marius Marica (Bistrița), Ferencz Tunyogi (Zalău) Arbitru VAR Sorin Costreie (Voluntari). Asistent VAR Valentin Porumbel (Oltenița).

Mirel Rădoi, surprins de adversari

„Am văzut că FCSB a odihnit foarte mulți jucători pentru această partidă. Chiar a arătat că partida cu Universitatea Craiova e mult mai importantă decât partida cu Young Boys.

Cred că a fost surprinzător puțin pentru toată lumea că cei de la FCSB nu au reușit să câștige mai multe puncte până acum.

E o partidă specială pentru ei, pentru că întâlnim în momentul ăsta campioana într-o situație foarte, foarte rea din punctul de vedere al punctelor și cred că pentru ei nu există decât o singură variantă, aceea de victorie”, a spus Mirel Rădoi, antrenorul Craiovei.

 

