Liga Europa. Go Ahead Eagles - FCSB, 0-1. Miculescu a deschis scorul. Live

Go Ahead Eagles - FCSB, 0-1 Miculescu (13)

Echipe de start:

Go Ahead Eagles (4-2-3-1): De Busser - Deijl, Nauber, Kramer, James - Meulensteen, Linthorst - Giydmijn, Breun, Suray - Edvardsen Rezerve: Plogmann, Jansen, Verdoni, Twigt, Smit, Weijenberg, Margaret, Van Zwam, Dirksen, Stokkers, Adelgaard, Salah Rahmouni Antrenor: Melvin Boel

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - Graovac, Ngezana, Mihai Popescu, Kiki - Alhassan, Edjouma - Miculescu, Olaru, Cisotti - Alibec Rezerve: Zima, Bîrligea, F. Tănase, Politic, Toma, Pantea, Radunovic, Oct. Popescu, Thiam Antrenor: Elias Charalambous

FCSB evoluează, azi, de la or 19.45 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), în grupa Ligii Europa, pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles. Este prima etapă din această fază și o întâlnire în premieră între cele două formații.

Debut în Liga Europa pentru FCSB, pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles

Pentru echipa lui Gigi Becali, obiectivul sezonului în Europa - calificarea în grupa Ligii Campionilor - a fost ratat. Așa că alternativa a rămas Liga Europa. Competiție din care finanțatorul poate câștiga bani buni, cel puțin 8 - 10 milioane de euro, în funcție de parcursul echipei.

„Roș-albaștrii” au cel mai prost debut de campionat din era Becali și sunt pe locul al 13-lea cu 7 puncte. Așa că formația la care antrenorul Elias Charalambous execută orbește ordinele patronului e cu moralul la pământ.

Go Ahead Eagles - FCSB, echipe probabile

„Sunt două competiții diferite, campionatul și Europa. Știm că sunt meciuri de nivel mult mai înalt și trebuie să fim și mai buni. Suntem foarte motivați pentru astfel de meciuri. Trebuie să arătăm mult mai bine ca să facem față. Sper ca mâine să avem un start bun și să ne schimbăm situația în care ne aflăm. Avem în față un adversar foarte bun. Au câștigat Cupa. Nu e ușor să câștigi Cupa într-o țară cu un asemenea fotbal”, a spus Elias Charalambous, înaintea confruntării.

