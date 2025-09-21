Gigi Becali amenință cu revenirea. Simion, în centrul tensiunilor

Gigi Becali a reînviat scena politică cu afirmații șocante care vizează conducerea AUR. Latifundiarul din Pipera nu a menajat pe nimeni, atacându-l direct pe George Simion, pe care l-a numit „trădător” și „fiară”, dar nu a exclus posibilitatea unei reveniri proprii în politică pentru a-l înfrunta.

„Ăsta Simion e trădător. Ăsta e Iuda, care e fiară, el este! N-am mai întâlnit un om ca el și mă minunez cum poate să fie așa ceva”, a tunat Becali la o România TV.

Declarațiile latifundiarului au generat vâlvă în mediul politic. Becali susține că în partidul condus de Simion domnește o atmosferă de teroare:

Fostul europarlamentar a povestit și cum a fost vizitat acasă de Simion și a purtat discuții cu tatăl acestuia:

„Am mesaje cu tatăl lui Simion. Nu vreau să spun acum, sunt lucruri particulare, dar dacă va fi nevoie, chem oamenii și spun ei.”

Aceste declarații subliniază tensiunile interne și lipsa de încredere între liderii politici, dar și interesul lui Becali pentru o eventuală implicare directă.

În contrast cu atacurile la adresa lui Simion, Gigi Becali a avut un ton mult mai indulgent pentru Călin Georgescu: „Georgescu nu-i mincinos. Nu-i om rău. Nu-i trădător. Georgescu e patriot! Chiar dacă are nebunia lui, măcar nu-i fals. Dacă pleacă cu cineva la drum, nu-l trădează peste noapte.”

Totuși, Becali a explicat de ce a decis să nu-l mai sprijine pe Georgescu:

„Bă, dacă ești ortodox creștin, nu te duci în biserici sectare să-ți ții cuvântările. Și atunci am zis: ăsta nu e adevărat.”

Această diferențiere între lideri subliniază standardele personale ale latifundiarului în ceea ce privește moralitatea și credința politicienilor, dar și dorința de a susține un lider autentic.

Latifundiarul nu exclude posibilitatea unei intrări directe în lupta politică, mai ales dacă AUR va rămâne dominant: „Dacă AUR va rămâne în frunte și peste trei-patru ani, atunci voi intra în politică eu. Orice partid ar fi, chiar și cu corupți, Simion trebuie exclus!”

Becali a precizat clar când va interveni:

„Dacă el va rămâne simplu deputat, senator, nu mă bag. Dar dacă va rămâne să conducă, atunci eu chiar sunt trădător dacă nu mă implic ca acest om să cadă. Dacă, de exemplu, Georgescu face un partid politic și îl lichidează pe Simion, nu mă mai bag eu. Georgescu are nebunia lui, dar nu-i mincinos. Georgescu e patriot, nu vorbește de suveranism, dar n-are apucăturile lui Simion. Georgescu, cât de cât, vrea să facă ceva.”

Declarațiile lui Gigi Becali au stârnit deja reacții în mediul politic, iar mulți analiști consideră că intervenția sa directă ar putea modifica echilibrul forțelor în următoarele alegeri.

Tonul tranșant, combinat cu deschiderea unei posibile reveniri, face ca latifundiarul să rămână unul dintre cei mai influenți și controversați actori din politica românească.