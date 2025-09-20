Gigi Becali, la cel mai prost sezon de când a intrat în fotbal. Motivul pentru care antrenorul de la FCSB nu e dat afară

Gigi Becali merge în continuare pe mâna antrenorului Elias Charalambous. Cipriotul poate să respire și rezistă și după eșecul înregistrat, vineri, de campioana en-titre, pe terenul celor de la FC Botoșani, scor 1-3.

Din 2003, de când a preluat Steaua, devenită ulterior FCSB, finanțatorul din Pipera n-a trăit un sezon mai rău. Acum, după 10 etape disputate din campionatul intern, echipa sa se află pe loc de baraj pentru salvarea de la retrogradare. „Roș-albaștrii” au ajuns pe 13, cu 7 puncte. Au o victorie, un egal și 5 eșecuri.

Și în Europa, FCSB a suferit cumplit și a fost umilită în preliminariile Ligii Campionilor, de unde a fost scoasă de Shkendija (0-1 și 1-2) în turul 2 preliminar. Asta după ce în turul 1, campioana României pierduse returul cu Inter Club d'Escaldes (1-2).

Un fost antrenor al „roș-albaștrilor” a explicat de ce, în ciuda dezastrului, antrenorul cipriot primește credit din partea patronului. „Acolo nu există decât el. Gigi Becali știe că Elias Charalambous este doar un executant perfect, un antrenor care se ocupă doar de antrenamente. Așa că are marioneta pefectă.

Nu are ce să-i reproșeze, singura vină este a lui, pentru că el dictează primul unsprezece și schimbările. El a făcut transferurile. A fost întrebat cipriotul vreodată de când e la echipă dacă își dorește sau vrea să renunțe la vreun jucător? Hai să fim serioși”, ne-a spus fostul tehnician, care a avut o relație agitată cu Becali.

„Știți foarte bine că ani de zile antrenorii au zburat repede de la echipă. Gigi nu sătea să să gândească. Ori îi dădea afară, ori îi făcea să plece, punea presiune prin declarații. De ce a rezistat Charalambous cel mai mult? 1. A acceptat orice ordin fără să comenteze. 2. A avut rezultate. Cum, necum, echipa a luat două titluri. Și mai e ceva. Dacă vă aduceți aminte, în ultimii ani, patronului i-a fost foarte greu să mai găsească antrenori obedienți.

Așa că îl dă afară pe cipriot acum. Pe cine aduce? Nu are pe cine. Doar vreun no name din afară, așa că nu riscă”, ne-a mai spus fostul tehnician.