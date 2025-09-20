Sport

Gigi Becali n-a mai putut să vorbească. Finanțatorul de la FCSB a închis telefonul

Gigi Becali n-a mai putut să vorbească. Finanțatorul de la FCSB a închis telefonul
Gigi Becali, comportament atipic după meciul pierdut de FCSB, la Botșani, scor 1-3, în etapa a 10-a a Superligii. Finanțatorul a intrat în direct, ca de obicei, dar nu și-a găsit cuvintele și a închis telefonul după câteva zeci de secunde.

Gigi Becali a închis telefonul dupâ câteva zeci de secunde, la finalul partidei FC Botoșani - FCSB

„N-am ce să vorbesc, așa că scuzați-mă! Ce să vorbesc, dacă nu am ce? Nu că e complicat să vorbesc, nu am ce! Ce rost are să vorbesc?!

Când o să fim în play-off, atunci o să vorbesc iar. Dacă o să fim! Dacă nu, nu mai vorbesc! Acum nu are rost. Nici nu știu, o să fim? Nu o să fim?”, a spus Becali la Digi Sport.

„Bucurați-vă!, Bucurați-vă”, a transmis patronul înainte de-a închide telefonul. În studio erau prezenți Marius Lăcătuș, Florin Prunea și Ilie Dumitrescu.

Urmează confruntarea din Olanda cu Go Ahead Eagles

„Roș-albaștrii” au început catastrofal sezonul. Sunt la retrogradare, pe poziția a 13-a, cu 7 puncte. În 10 runde, campioana en-titre nu a câștigat decât un meci, scor 1-0 la Petrolul Ploiești, a remizat de 4 ori și a pierdut de 5 ori.  După o eliminare rușionasă din preliminariile Ligii Campionilor (0-1 și 1-2) cu macedonenii de la Shkendija, FCSB s-a calificat în grupele Ligii Europa.

Joi, 25 septembrie, echipa lui Becali va debuta în deplasare, de la ora 19.45, pe terenul olandezilor de la Go Ahead Eagles.

Charalambous este în haos total

„Probabil că atunci când nu câștigi, lucruri negative din mintea ta pun stăpânire pe tine. Din păcate, am pierdut partida. Asta e! Când lucrurile încep să meargă rău, așa merge meci de meci. Le cer scuze fanilor!

Chiar încerc să aflu motivele. Dacă te uiți, am marcat de multe ori primii în partide pe care apoi le-am pierdut. Ceva se întâmplă. Căutăm să găsim soluția în fiecare săptămână. Venim aici să obținem victorii, nu e stilul meu să mă plâng.

Trebuie să găsim soluția, meciurile trec și ajung să spun aceleași lucruri în fiecare etapă. Unde suntem în momentul ăsta... trebuie să găsim soluții”, a spus antrenorul Elias Charalambous,

